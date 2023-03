Quattro aziende dell’agroalimentare e il Museo della Ceramica fanno squadra per promuovere la Riviera e le eccellenze del gusto

Albenga. Quattro aziende, quattro eccellenze del Ponente, unite per una operazione di marketing, certamente commerciale, ma con un importante risvolto di valorizzazione territoriale. L’iniziativa, che vede marciare assieme nomi di peso dell’agroalimentare ligure come Noberasco (colosso della frutta secca e disidratata da più di un secolo tra Albenga, Genova, Carcare e altre parti d’Italia), Sommariva (frantoiani d’eccellenza ad Albenga da cinque generazioni), Lavoratti 1938 (cioccolato di qualità con stabilimento a Varazze), La Baita (olio, conserve, confetture e tanto altro a Gazzo d’Arroscia, frazione di Borghetto d’Arroscia), ha anche partner culturali di assoluto livello, come la Fondazione De Mari e, soprattutto, il Museo della Ceramica di Savona.

In pratica le vetrine dei punti vendita Noberasco, vere boutique del gusto, dove frutta secca, disidratata, ricoperta di cioccolata e tanto altro ancora, diventano protagoniste del gusto, avranno per tutto il periodo primaverile, con il clou delle feste Pasquali, saranno allestite con le vetrofanie firmate dall’artista Nicolò Canova. Opere che raccontano, con forme e colori accattivanti, una vacanza nei sapori della Riviera di Ponente.

“Come ogni anno le nostre boutique del gusto di Albenga, Torino, Milano, Firenze e Treviso si vestono a festa. Quest’anno abbiamo voluto farlo valorizzando la nostra Riviera, sia dal punto di vista del territorio, con le opere di Nicolò Canova, sia attraverso collaborazioni con altre eccellenze gastronomiche del territorio che, spesso, coincidono con storiche amicizie familiari”, ha spiegato Gabriele Noberasco, presidente dell’azienda nata ad Albenga nel 1908 durante la presentazione del progetto.

Assieme a lui, nel negozio di Albenga, Anna Cossetta, direttrice della Fondazione De Mari e il vicepresidente Dino Ardoino, le curatrici del Museo della Ceramica, Alice Sommariva, Giulia Bertolotto per Lavoratti 1938, Marco Ferrari de La Baita, il giovane Gian Luigi Noberasco che ha ereditato dalla zia Marina la responsabilità della gestione dei punti vendita e il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

Per tutto il periodo primaverile nei punti vendita Noberasco ci saranno prodotti dei quattro marchi, sia in confezioni singole, sia in eleganti scatole di latta con un mix dei prodotti delle quattro aziende. Non è tutto. Ai clienti verrà distribuito materiale illustrativo del Museo della Ceramica, compresi dei biglietti omaggio. Un modo per unire valorizzazione territoriale, cultura e business. Magari da ripetere o, per altri, da copiare, per valorizzare la Liguria e le sue eccellenze.