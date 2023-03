Punti nascite, Gratarola: “Nel piano sanitario Pietra e Savona, integrazione con il Gaslini”

Savona/Pietra Ligure. Il consigliere regionale Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato, nella seduta odierna dell’assemblea legislativa ligure, un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali interventi attiverà per dare all’utenza dell’ospedale San Paolo di Savona medici, infermieri, tecnici e strumentazione adeguata.

Il consigliere ha rilevato che il Comitato Amici del San Paolo evidenzia serie criticità: da tempo si teme la chiusura del centro nascite, l’angiografo continua ad essere sottoutilizzato, e non pervengono notizie ufficiali sul futuro del centro nascite e sul destino del Pronto Soccorso pediatrico.

L’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola ha confermato che la bozza del Piano sociosanitario prevede due punti nascite, uno al San Paolo di Savona e uno al Santa Corona di Pietra Ligure.

Rispetto alla radiologia interventistica (angiografo) il piano di Asl2 – ha aggiunto – prevede per il 2022 l’attivazione delle attività sperimentali per passare nel 2023 alla raccolta di dati.

Rispetto alle liste di attesa l’assessore ha spiegato che sono state attivate iniziative per portare al massimo la produzione di esami e visite da parte del personale di Asl2, mentre il Pronto soccorso pediatrico rientra nelle funzioni sanitarie che dal primo luglio scorso fanno capo al Gaslini.

Naturalmente il nuovo piano sanitario regionale dovrà avere via libera dal ministero della Salute, oltre ai consueti passaggi in Consiglio regionale, ma ormai pare delineato un asset nel quale sono preservati due Punti Nascite nel savonese, fermo restando la questione, non certo secondaria, del personale medico e degli specialisti per rendere poi operativa la stessa nuova programmazione sanitaria.

Anche per questo nel piano è previsto una processo di integrazione a livello regionale con un ruolo di coordinamento operativo da parte del Gaslini.