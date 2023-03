Promozione, Carcarese e Celle Varazze si dividono ancora la posta in palio: finisce 2-2

CARCARESE – CELLE VARAZZE 2-2 (5’ Turone, 24’ Manfredi, 52’ Dematteis, 82’ Damonte)

50’ triplice fischio, finisce in pareggio

48’ Conclusione dalla distanza di Gagliardi, alta

45’ 5 minuti di recupero

40’ Brovida lascia il posto a Basso

37’ PARIIIIIII! Gol sbagliato, gol subito. In area Damonte vince due contrasti e infila all’angolino alla destra di Delfino

36’ contropiede di Brovida che si trova a tu per tu con Rapetto: il portiere è bravo ad uscire a coprire gli lo specchio. Grande occasione sprecata dalla Carcarese

32’ Brividi sugli spalti per i tifosi della Carcarese: la punizione di Giacomo Cavallone dal vertice dell’area si schianta sul palo interno prima di tornare in area

28’ Ci prova Piacentini dal limite, palla sul fondo

27’ Cross di Damonte per Pietro Cavallone che nel cuore dell’area colpisce di testa, incornata di pochissimo sopra la traversa

24’ Esce tra gli applausi Dematteis, al suo posto Alò

19’ Cross di Spozio dalla sinistra, Bianchi al limite ci prova due volte, ma entrambe viene rimpallato dalla difesa ospite

14’ Prima sostituzione per la Carcarese: Bianchi rileva Gavarone

13’ Palla al neo entrato Giacomo Cavallone che riceve sul filo del fuorigioco e si trova a tu per tu con Delfino: il portiere locale si oppone con i pugni alla sua conclusione

12’ Giallo per Piana, falloso su Bertoni

9’ Doppio cambio per il Celle: fuori Gaggero e Rebagliati, dentro Bisio e Cavallone G.

7’ GOOOOOOOOL! Mombelloni, al limite, da terra riesce a servire Dematteis che controlla, si libera dell’avversario e con un diagonale realizza il raddoppio biancorosso. Primo gol in stagione per il numero 9 locale

2’ Dematteis riceve sulla destra, entra in area e calcia, Rapetto manda in angolo

1’ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo

44’ Mancino dal limite di Brovida, Rapetto da terra fa suo il pallone

38’ Punizione di Brovida dai 25 metri: la palla colpisce il palo prima di spegnersi sul fondo

31’ Incornata di Severi su rimessa laterale, palla sul fondo

29’ Grande incursione di Brovida che si fa quasi tutta la fascia sinistra prima di crossare in area, sul traversone è bravo Damonte ad anticipare Dematteis in agguato

24’ GOOOOOOOL! Il diagonale di Manfredi, su assist di Brignone, vale il pari. 1-1

23’ Filtrante di Turone per Piacentini, solo davanti al portiere, ma Delfino in uscita lo anticipa e fa suo il pallone

19’ Sugli sviluppi del corner, colpisce Manfredi: palla di poco a lato

18’ Cross dalla destra di Brignone, tocca ma non trattiene Rapetto, la palla rimane in area piccola dice un difensore manda in angolo

16’ Conclusione dal limite di prima di Brignone: Rapetto manda in angolo

15’ Ammonito Damonte per trattenuta su Dematteis

14’ Pasticcio di Manfredi che regala la palla a Turone che al limite calcia, conclusione respinta da Croce

6’ Prova a reagire la Carcarese: filtrante di Brovida dal limite per Bertoni che da posizione defilata lascia partire il diagonale, Rapetto blocca tranquillo

5’ GOOOOOOL! Subito in vantaggio il Celle Varazze con Turone che su corner colpisce di testa e infila lo 0-1

1’ Rimessa laterale di Cavallone che arriva fino in area, Delfino costretto con i pugni ad allontanare la minaccia

Si parte alle 15:02

Carcare. Questo pomeriggio al Corrent la 10° giornata di ritorno del girone A di Promozione, in campo Carcarese e Celle Varazze. Fischio d’inizio alle ore 15:00.

Trentasei il numero che accumuna le due formazioni, pari ai punti conquistati da entrambe fino ad oggi che permettono alle due squadre savonesi di essere ad una sola lunghezza dal quinto posto. I playoff sembrano però un’impresa davvero ardua, considerando che dalla seconda Serra Riccò i punti di distacco sono ben 14.

Ad accumunare le due squadre anche i risultati delle ultime 4 partite, ovvero due pari, una sconfitta e una vittoria, arrivati in questo ordine. Nel dettaglio, nell’ultimo turno la Carcarese si è imposta sempre al Corrent sul Ventimiglia, mentre il Celle Varazze in casa sulla Campese.

Sempre guardando i numeri, una la differenza più lampante: i rivieraschi vantano il terzo attacco del campionato (50 i gol realizzati in 24 partite), mentre i valbormidesi si distinguono per il buon lavoro fatto dalla difesa, la terza del girone (27 le reti subite).

All’andata la sfida era terminata 1-1: in vantaggio i biancorossi con Brignone, poi il pari di Severi.

FORMAZIONI

CARCARESE: Delfino, Gavarone, Mombelloni, Croce, Spozio, Manfredi, Bonifacino, Bertoni, Dematteis, Brignone, Brovida. A disp.: Giribaldi, Alò, Bianchi Basso, Canaparo, Freccero, Frumento, Prina. All. Loris Chiarlone

CELLE VARAZZE: Rapetto, Gaggero, Damonte, Severi, Serhienko, Gagliardi, Cavallone P., Piana, Piacentini, Turone, Rebagliati. A disp.: Fois, Perata, Rossi, Colombo, Cola, Bisio, Peddi, Oddera, Cavallone G. All. Luca Monteforte

ARBITRO: Rodolfo Corellino di Genova

ASSISTENTI: Edoardo Bondi di Genova e Silvano Salvestrini di Albenga