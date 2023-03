Promozione LIVE, al Morgavi Sampierdarenese-Carcarese: neo promosse e sorprese del campionato

SAMPIERDARENESE – CARCARESE 5-0 (1’ e 40’ su rig. e 51’ Argeri, 29’ Fiorucci, 71’ Chiarabini)

30’ Triplo cambio per la Samp: fuori Mastrogiovanni, Salmaso e Costa, dentro Fassi, Viola e Parodi

26’ GOOOOOL! Errore di Moretti che regala la palla a Salmaso sulla fascia destra, il 7 locale serve un area Chiarabini che segna la manita

24’ Bel cross di Spozio dalla destra, riceve Brignone che al centro dell’area colpisce di mancino al volo: conclusione alta

20’ Triplo cambio: per la Samp escono Argeri e Cadenasso ed entrano Chiarabini e Biagini; per la Carcarese fuori Gavarone e dentro Bianchi

18’ Continua l’ottimo fraseggio dei padroni di casa che, forti anche dell’ampio vantaggio, controllano la gara

11’ Prina esce per Canaparo

6’ POKER! Ingenuità di Gavarone che appoggia di testa a Giribaldi al limite: incornata troppo debole, la intercetta Argeri in agguato e a porta vuota realizza il 4-0 e la tripletta personale

1’ Via alla ripresa, Chiarlone si gioca il primo cambio: Moretti entra per Mombelloni

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo

40’ TRIS! Argeri va di nuovo dal dischetto e non cambia angolo: Giribaldi spiazzato e 3-0 per la Sampierdarenese

39’ RIGORE PER LA SAMPIERDARENESE per un tocco di mano in area di Mombelloni, vibrate proteste dei biancorossi

36’ Altra grande occasione per i genovesi: Argeri, solo davanti al portiere, lascia partire il diagonale: sinistro troppo angolato, la conclusione si spegne sul fondo

34’ Corner di Spozio, sul primo palo colpisce Croce: palla sul fondo

29’ GOOOOOOL! Corner di Cadenasso, Fiorucci svetta di testa in area e trafigge Giribaldi

25’ Gallo per Argeri che in area piccola punta il primo palo, Giribaldi è bravo a sventare la minaccia

23’ Punizione da 30 metri per la Carcarese: batte Brovida, Lo Vecchio blocca sicuro

16’ Stop e tiro di Prina, palla sopra la traversa. La Carcarese prova a reagire, ma è ancora troppo timida

8’ Destro da posizione defilata di Argeri, Girbaldi ci mette i guantoni e manda in angolo

5’ Au contropiede Cadenasso serve Argeri che controlla e ci prova dalla distanza, conclusione sopra la traversa

3’ Ancora pericolosi i padroni di casa: incursione di Argeri sulla sinistra, cross nel cuore dell’area dove Salmaso non riesce a centrare lo specchio della porta

2’ GOOOOOOOL! Argeri punisce di nuovo la Carcarese: dagli 11 metri spiazza Giribaldi e festeggia il vantaggio

1’ RIGORE PER LA SAMPIERDARENESE! Dopo 30 secondi, pestone di Mombelloni a Fiorucci in area. L’arbitro indica il dischetto

Si parte alle 16:37

Genova. All’andata era finita 1 a 0 a favore della Sampierdarenese e non erano mancate le proteste da parte della Carcarese per un rigore non concesso. Oggi, le due squadre neo promosse in Promozione e sorprese del campionato, si affronteranno di nuovo: fischio d’inizio al Morgavi alle ore 16:30.

Nella prima sfida di novembre, le due formazioni si trovano a metà classifica, con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona play out. Obiettivo pienamente centrato, anzi superato dalla squadra genovese che ora occupata la quarta posizione in classifica e ha bisogno di punti per poter ancora sperare nei playoff. Il distacco con la terza (la Praese) al momento è di 8 punti e dovrà ridursi per poter accedere alla fase successiva.

La squadra di Pittaluga, dunque, non renderà vita facile ai valbormidesi che con la salvezza matematica raggiunta e i playoff ormai incessabili data la regola dei 7 punti, intendono togliersi ancora soddisfazioni sul campo. E migliorare l’ottavo posto attuale, per poi sperare di accedere alla finale di Coppa Italia.

FORMAZIONI

SAMPIERDARENESE: Lo Vecchio, Bruni, Cadenasso, Gallo, Signorastri, Mastrogiovanni, Salamaso, Morani, Fiorucci, Argeri, Costa. A disp.: Massone, Fasso, Chiarabini, Durante, Biagini, Viola, Parodi. All. Roberto Pittaluga

CARCARESE: Giribaldi, Gavarone, Mombelloni, Croce, Spozio, Manfredi, Alò, Bertoni, Prina, Brignone, Brovida. A disp.: Delfino, Basso, Bianchi, Freccero, Frumento, Bonifacino, Moretti, Revello, Canaparo. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Luca Magaglio di Imperia

ASSISTENTI: Marco Pozzi di Imperia e Stefano Muschetti di Genova