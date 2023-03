Promozione, i giovani portano la Carcarese alla vittoria: Ventimiglia battuto di misura

CARCARESE – VENTIMIGLIA 2-1 (11’ Gavarone, 81’ Bianchi, 91’ Rea su rig.)

50’ Triplice fischio, vince la Carcarese

46’ GOOOOOL! Dal dischetto accorcia le distanze Rea che calcia alla sinistra di Delfino, il quale intuisce ma non ci arriva. 2-1

45’ RIGORE PER IL VENTIMIGLIA, per un fallo su Rea

42’ Giallo per Rea, che trattiene a centrocampo Brovida. L’11 biancorosso esce poi dal campo, sostituito da Revello

41’ Grande intervento di Ierace che ci mette il gambone e riesce a togliere la sfera a Brovida solo davanti al portiere

38’ Ammonito anche Delfino che perde troppo tempo per la battuta

36’ GOOOOOL! Brignone serve in profondità Bianchi che con un diagonale trafigge Scognamiglio. 2-0

35’ Aretuso lascia spazio a Verticano

33’ Cross di Dematteis dalla destra per Brignone che, in area, lotta con tre difensori e ottiene un calcio d’angolo

31’ Primo cambio per la Carcarese: Bianchi rileva Gavarone, autore del vantaggio biancorosso

30’ Ammonito Moretti, reo di aver perso troppo tempo per la battuta di un calcio d’angolo

25’ Ventimiglia cerca di guadagnare metri a caccia del pari, ma la Carcarese è ben messa in campo e lascia pochi spazi alle manovre degli avversari

16’ Occasionissima non sfruttata dalla Carcarese: Brignone dal dischetto spiazza il portiere, ma il suo mancino finisce fuori di pochissimo

15’ RIGORE PER LA CARCARESE! Ierace atterra in area Brovida, l’arbitro indica il dischetto

14’ Addiego calcia dalla distanza, Delfino blocca in due tempi

13’ Secondo cambio per il Ventimiglia: Oliveri entra per Musumarra

7’ il secondo tempo parte sulla falsa riga del primo: Carcarese in avanti e Ventimiglia che cerca di ripartire in contropiede

1’ Via alla ripresa, nessuna sostituzione

SECONDO TEMPO

46’ Termina il primo tempo. Carcarese in vantaggio 1 a 0

45’ Cross di Ala, Gambacorta sfiora di testa, Delfino è bravo a bloccare

41’ Mister Massullo si gioca il primo cambio: fuori l’ammonito Giglio, dentro Schittzer

38’ Fallo di ostruzione su Moretti, ammonito Giglio

32’ Punizione per il Ventimiglia dai 25 metri, dopo una serie di rimpalli la palla arriva a Gambacorta che calcia, ma è bravo Delfino ad uscire e chiudere lo specchio

26’ Corner di Brovida, respinge la difesa, la palla arriva a Moretti che controlla e calcia: Scognamiglio si distende e manda in angolo

20’ Lancio per Gambacorta in area, bravo Croce a soffiargli il pallone, che dopo un rimpallo arriva a Sparma: la sua conclusione si spegne sul fondo

18’ Ancora Carcarese in avanti. Incursione di Brovida sulla sinistra, cross in area piccola, dove Aretuso anticipa Brignone in agguato

11’ GOOOOOOL! Cross di Brovida dalla linea di fondo, Gavarone solo davanti alla porta deve solo spingere in rete. 1-0

8’ sugli sviluppi di un corner, palla a Brovida che al limite, tutto solo, spara alto

5’ Brignone in profondità per Brovida che si allunga troppo il pallone e favorisce l’uscita di Scognamiglio

1’ ci prova subito la Carcarese con Dematteis che dal vertice dell’area calcia a fil di palo

Si parte alle 15:00, prima del fischio d’inizio capitan Spozio ha portato un mazzo di fiori sotto la curva biancorossa in ricordo di Riccardo Zizzini, padre di Marco, bomber della Carcarese, e volto molto conosciuto e amato in paese. Applausi del pubblico

Carcare. Si è fermata lo scorso turno la striscia positiva di 10 risultati utili consecutivi della Carcarese che, nonostante un’ottima prova, è stata sconfitta 1 a 0 dal Serra Riccò. Un risultato che ha fatto scivolare i biancorossi all’ottavo posto, a – 3 da Borzoli, Celle Varazze e Ventimiglia, quest’ultima sarà proprio l’avversaria di giornata.

Gli imperiesi arrivano alla sfida dopo la vittoria per 3 a 1 sulla Sampiedarenese, la seconda di fila e la terza del girone di ritorno, in cui i granata hanno accumulato 12 punti in otto partite. Uno in più della Carcarese.

All’andata ad avere la meglio erano stati i valbormidesi che al Morel si erano imposti per 1 a 0 grazie alla rete del giovane Gamba, ora in forza al Soccer Borghetto. Ma oggi sarà un’altra partita che si prospetta ricca di emozioni. Fischio d’inizio al Candido Corrent alle ore 15:00.

FORMAZIONI

CARCARESE: Delfino, Gavarone, Moretti, Croce, Spozio, Manfredi, Bonifacino, Bertoni, Dematteis, Brignone, Brovida. A disp.: Giribaldi, Basso, Bianchi, Freccero, Prina, Revello, Canaparo. All. Loris Chiarlone

VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Giglio, Rea, Peirano, Musumarra, Ierace, Sparma, Aretuso, Gambacorta, Ala, Addiego. A disp.: Asciutto, Schittzer, Allegro, Oliveri, Lorenzi, Verbicano, Bertone, Serpe. All. Gianfranco Massullo

ARBITRO: Giorgio Schenone di Savona

ASSISTENTI: Claudio Costantino e Silvano Salvestrini di Albenga