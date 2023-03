Promozione, Carcarese vs Pietra Ligure LIVE: biancocelesti al Corrent per chiudere il campionato

CARCARESE – PIETRA LIGURE 2-2 (18’ Croce, 34’ Puddu, 52’ Spozio, 73’ Insolito)

39’ CARCARESE IN 10! Basso in ritardo su Pili, espulsione diretta. Grandi le proteste della Carcarese

38’ Entra Basso per Alò

36’ Altro gol annullato a Brignone, di nuovo per fuorigioco dubbio. Il giocatore biancorosso aveva segnato con un colpo di testa perfetto su cross di Brovida

31’ Un cambio per parte: per la Carcarese Bianchi per Gavarone, per il Pietra Mehmetaj per l’infortunato Dominici

30’ Infortunio alla caviglia sinistra di Dominici che già nel primo tempo aveva preso una botta nello stesso punto

28’ GOOOOOL! Un rimpallo al limite favorisce Insolito, che infila all’angolino il pari. 2-2

24’ Trattenuta di Ponzo a Bertoni, giallo per il 4 biancoceleste

23’ Doppio cambio per il Pietra: Lorenzo insolito per Guaraglia e Odasso per Andretti

21’ Annullato il gol di Brignone, per dubbio fuorigioco

11’ Brovida ruba palla a centrocampo a Pili e va via, in area si scontra con Corciulo e cade a terra. L’arbitro lo invita ad alzarsi

7’ GOOOOOOL! Cross di Bonifacino sul secondo palo, dove Spozio svetta e realizza il raddoppio. 2-1

3’ Blastein ruba palla a Moretti e serve Insolito che dalla distanza calcia: Giribaldi si oppone

1’ Via alla ripresa sotto la pioggia, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Sugli sviluppi di una punizione, Spozio sulla sinistra per Bianchi che entra in area e calcia senza centrare la porta. Finisce il primo tempo

45’ un minuto di recupero

42’ Dominici riceve in area spalle alla porta, controlla e calcia: conclusione sopra la traversa

38’ Puddu entra in scivolata su Brignone, ammonito, ma per i giocatori della Carcarese poteva starci anche il rosso

36’ Conclusione dal limite di Insolito, spazza Manfredi

34’ GOOOOOOL! Lancio di Giribaldi che arriva a Puddu, scambia con Insolito e in area calcia di potenza. 1-1

27’ Lancio lungo di Ventrice, che arriva a Insolito: l’attaccante ospite colpisce al volo da fuori area, di poco sopra la traversa

26’ Ancora Carcarese, lancio per Brovida che entra in area dalla destra e a tu per tu lascia partire il diagonale: bravissimo Ventrice in uscita

25’ Brovida sulla trequarti serve Alò che entra in area e lascia partire il diagonale, troppo impreciso, palla sul fondo

24’ Cross di Brovida dalla sinistra, Brignone colpisce con lo stinco, Vernice blocca il pallone. Il guardalinee alza la bandierina, attaccante biancorosso in fuorigioco

21’ Giallo per Blastein

18’ GOOOOOOOL! Su corner conclusione di Manfredi, Vernice para, la palla arriva a Croce che da due passi infila in rete. 1-0

17’ Imbucata di Brovida per Brignone che lascia partire il destro, deviazione del difensore e la palla sfiora la rete esterna

15’ Botta dalla distanze di Brovida, Vernice ci mette i guantoni e salva la porta

6’ Uno contro uno di Bianchi sulla sinistra che va sul fondo e crossa rasoterra, ma un difensore anticipa Brignone e manda in angolo

4’ GRANDE PARATA DI GIRIBALDI! Dal dischetto va I solito che angola alla destra del portiere, Giribaldi si allunga e para

2’ RIGORE PER IL PIETRA! Conclusione ravvicinata di Blastein, colpisce di mano Bonifacino

Si parte alle 14:58

Carcare. Non si tratta di un match point, perché tutto dipenderà dal risultato di Serra Riccò – Celle Varazze, ma poco ci manca. In caso di successo al Candido Corrent, infatti, la capolista Pietra Ligure conquisterà gli ennesimi tre punti della stagione che la avvicinerebbero sempre di più alla vittoria del campionato. Vittoria che potrebbe arrivare oggi stesso: se e solo se i gialloblù (secondi, a -7 dai biancocelesti) perderanno all’Olmo Ferro.

La posta in palio quindi è molto alta, così come la motivazione dei ragazzi di mister Pisano che non perdono dalla terza giornata di andata. E non vogliono farlo certamente oggi. Di fronte però avranno una Carcarese agguerrita che ha dimostrato sia in Coppa Italia che in campionato di poter metterli in difficoltà.

Nella sfida di andata era finita 4 a 0 per i biancocelesti, un risultato bugiardo (lo aveva ammesso anche lo stesso Pisano al termine della gara) considerando la grande prestazione dei valbormidesi, rei di aver sprecato troppe occasioni. Non lo aveva fatto invece il Pietra dimostrando grande cinismo e concretezza sotto porta.

Allora la Carcarese lottava ancora per la salvezza, ormai raggiunta matematicamente da diverse giornate. Mentre i playoff sono ormai inaccessibili. La squadra di Chiarlone non ha quindi più nulla da chiedere al campionato, ma l’obiettivo di onorarlo fino alla fine per raggiungere la miglior posizione in classifica c’è. Soprattutto dopo la brutta sconfitta (5-0) rimediata a Genova nello scorso turno contro la Sampierdarenese. La partita dunque si prospetta ricca di emozioni.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti, Croce, Spozio, Manfredi, Alò, Bertoni, Bianchi, Brignone, Bianchi. A disp.: Delfino, Basso, Freccero, Frumento, Canaparo, Dematteis, Gavarone, Mombelloni, Prina. All. Loris Chiarlone

PIETRA LIGURE: Vernice, Andreetto, Pili, Ponzo, Corciulo, Insolito G., Puddu, Dominici, Guaraglia, Varaldo, Blastein. A disp.: Duberti, Aicardi, Rovere, Mehmetaj, Fiorenzo, D’Aprile, Odasso, Insolito L., Bolia. All. Mario Pisano

ARBITRO: Giacomo Failla di Genova

ASSISTENTI: Andrea Amadei e Santina Delfino di Genova