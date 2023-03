Prodotti di qualità e la proposta ambientale, paesaggistica e turistica: anche Quiliano in vetrina al Salone dell’Agroalimentare

Quiliano. La Città di Quiliano, anche per il 2023, sarà in esposizione al Salone dell’Agroalimentare Ligure, da venerdì 10 marzo a domenica 12 marzo, nel prestigioso complesso monumentale di Santa Caterina a Finalborgo.

Il Salone dell’Agroalimentare Ligure, giunto alla sua diciannovesima edizione, è un evento enogastronomico consolidato, di carattere nazionale ed internazionale, a cui Quiliano ormai partecipa da diversi anni. Quiliano, oltre a esporre i prodotti di qualità del suo territorio, offrirà la possibilità di conoscere il territorio, e non solo, attraverso un video promozionale realizzato da Quilianonline.

Andrà in scena il meglio della propria offerta ambientale, paesaggistica, produttiva e turistica per affiancare tali qualità e risorse alle eccellenze alimentari. All’interno dello spazio espositivo dedicato alla Città di Quiliano saranno presenti diversi stand, tra cui uno istituzionale dedicato al Turismo, uno riservato alla proloco Quiliano e uno dedicato ai produttori locali.

Inoltre, verrà realizzato venerdì 10/03 alle ore 17.30 un laboratorio con l’Herbaria Laura Brattel dal titolo: “Presentazione mini corso gratuito di riconoscimento botanico”, e nel contempo verrà presentato (con possibilità di vendita) il libro “Prebuggiun”. Questo libro raccoglie più di 30 schede botaniche, ognuna corredata di ricette tradizionali e foto scattate dall’autrice stessa nel corso degli anni, durante le lunghe camminate per osservare tutti gli aspetti naturalistici più interessanti della vallata del Quiliano.

Il tema centrale del Salone di quest’anno è la sostenibilità quale chiave per il cambiamento. Argomento pienamente centrato per il territorio quilianese, in quanto Quiliano dal 2021, entrata a far parte della Rete dei Comuni Sostenibili.