Prima Categoria: Spotornese-Multedo 2-1 (LIVE)

Spotornese-Multedo 2-1 (7′, 46′ Ferrotti – 37′ Mazzei)

Webcronaca (LIVE):

Secondo tempo:

58′ Triangolazione Multedo sull’asse Vignon-Schiano. Tiro di quest’ultimo. Filippi si oppone coi piede mandando in angolo.

56′ Opportunità Spotornese. Polito, appena subentrato, crossa basso dalla destra. Dopo una paio di rimpalli la sfera giunge nella disposizione di Colombino, che da buona posizione non riesce a trovare la deviazione vincente.

53′ Vignon vince un contrasto con Crovella e si presenta in area. Filippi esce provvidenzialmente, sventando l’insidia.

47′ Occasione Multedo. Subito dalla parte opposta. Degl’Innocenti, servito con un passaggio rasoterra, da ottima posizione non trova lo specchio.

46′ GOL SPOTORNESE! Dopo appena un giro di lancetta del rientro dagli spogliatoi. Carminati avanza sulla destra e crossa. Parabola arcuata. Ferrotti svetta di testa sul secondo palo e infila il pallone nell’angolino, dove il portiere Parodi non può arrivare. Doppietta del “nove” spotornese. 2-1.

La sfida riprende alle ore 16:12.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Spotornese-Multedo 1-1.

40′ Giallo a Cilione (M).

37′ GOL MULTEDO! Bella azione di prima. Vignon pesca il taglio di Cilione. Questi dalla destra si presenta sul fondo e mette in mezzo. Mazzei, appostato sul secondo palo, deposita in rete. 1-1.

Nella seconda parte della prima frazione il gioco ristagna maggiormente a centrocampo. Molto agonismo, ma nulla di significativo da segnalare in questi ultimi minuti.

24′ Dalla parte opposta tenta Carminati. Conclusione dalla lunetta potente ma centrale. Parodi respinge coi pugni.

22′ Occasione Multedo. Degl’Innocenti vince un contrasto sulla destra e crossa sul secondo palo. Chirvino, rimasto in avanscoperta, stoppa in prossimità del vertice sinistro dell’area piccola e calcia rasoterra in diagonale. Filippi, reattivo, si distende e sventa il pericolo.

17′ Uno schema da calcio d’angolo libera Greco. Il suo tiro dai trenta metri termina non lontano dalla porta avversaria.

13′ Il Multedo prova a rispondere. Cross dalla sinistra. Mazzei, da pochi passi nell’area piccola, prende il tempo al diretto marcatore ma schiaccia debolmente di testa, senza angolare. Filippi blocca.

8′ Spotornese subito vicina al bis. Colombino si invola sulla destra e fa partire una bordata dritto per dritto. Il portiere genovese Parodi, in qualche modo, respinge a pugni aperti.

7′ GOL SPOTORNESE! Contrasto vinto a centrocampo. Assist in profondità per Carminati. Questi avanza centralmente e calcia dalla trequarti. Ferrotti, sulla traiettoria, devia il pallone da rapace nei pressi del dischetto, mettendo fuori causa Parodi. Il pallone si infila sotto la traversa. 1-0.

L’incontro comincia alle 15:07, in leggero ritardo rispetto all’orario previsto.

Tabellino:

Spotornese: Filippi, Zhuzi, Crovella, Greco, A. Cosentino, P. Cosentino, Bogarin (54′ Polito), Orcino, Ferrotti, Carminati, Colombino

A disp.: Marangon, Basso, Ottonello, Lione, Chessa, Shashi, Intili, Bianco. All. Dorico

Multedo: J. Parodi, Perucchio, Chirvino, Copione, Mukaj, R. Giulianino, Vignon, Vargiu (59′ Bellicchi), Degl’Innocenti, Mazzei, Schiano

A disp.: Canciani, Sciandra, Frulli, A. Parodi, A. Giulianino, Farina, Vargas, Tacchino. All. Bazzigalupi

Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)

Note: Pomeriggio coperto. Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 3-1. Spettatori 180 circa.

Vado Ligure. Nella venticinquesima – nonché penultima – giornata del campionato provinciale calcistico di Prima Categoria, girone “B”, la Spotornese riceve il Multedo, squadra di Genova. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Ferruccio Chittolina” di Vado, ore 15:00.

Come accennato, penultima gara della stagione regolare. Sfida al vertice. Campionato già aggiudicato domenica scorsa dal Quiliano&Vallegggia, promosso in Promozione.

La Spotornese, seconda in classifica a 46 punti insieme al Pra‘, affronta il Multedo quarto appena un punto dietro. L’obbiettivo di entrambe le compagini è tentare il salto di categoria tramite i successivi spareggi.

In contemporanea si disputa anche Olimpic-Vadese. Qualora la squadra ospite allenata da mister Saltarelli – 6° in graduatoria a 41 punti – non dovesse vincere, la Spotornese raggiungerebbe in ogni caso aritmeticamente i Play-off con una giornata d’anticipo.