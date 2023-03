Prima Categoria, Olimpic vs Vadese: azzurrogranata con i play off nel mirino

OLIMPIC 5 (13′ Gatto, 20′ Varone, 27′ Gatto rig, 39′ Rizzo, 49 Gatto rig) – VADESE 3 (36′ Crocetta, 57′ Ninivaggi, 64′ Mandaliti)



72′ Pinna abbatte Crocetta al limite. Punizione da posizione interessante per la Vadese. Ninivaggi calcia rasoterra ma la barriera respinge in corner. Nel frattempo, Berogno prova a inserire forze fresche cambiando tre giocatori in un colpo.

67′ Faggi per Varone nell’Olimpic.

64′ La Vadese c’è: Ninivaggi crossa per Mandaliti. Colpo di testa che colpisce il palo. Sulla ribattuta il centrocampista accorcia le distanze.

61′ Vadese vicina al tris. Traversa di Crocetta, che colpisce bene di testa su calcio d’angolo.

57′ Perla di Ninivaggi. L’attaccante subentrato riceve appena dentro l’area e con un delizioso pallonetto sorprende Drigani.

52′ Papa serve Crocetta. Conclusione ravvicinata ribattuta da Drigani. Sugli sviluppi del corner, ci prova Vittorio ma la palla finisce a lato.

50′ Fallo di Mandaliti a metà campo. Giallo per il centrocampista azzurrogranata.

49′ Gatto non sbaglia di nuovo. Pokerissimo dell’Olimpic.

48′ Xhuri entra in collusione con Ferraro in area. Fallo, ammonizione e rigore per l’Olimpic.

46′ Incorvaia e Raffa escono. Dentro Ninivaggi e Papa nella Vadese. Riprendono le ostilità.

Secondo tempo

45′ L’Olimpic mostra ottime trame offensive tanta qualità in avanti. Questo unito alla leggerezza di chi non ha più nulla da chiedere al campionato sta forse facendo la differenza.

Partita in cui gli attacchi si fanno nettamente preferire dalle difese, chiaramente in difficoltà anche per via di un terreno di gioco che rende delicata l’impostazione – si veda il secondo goal fatto dall’Olimpic – e il calcolo delle traiettorie. Goleada o rimonta? Entrambe le opzioni sembrano plausibili.

39′ Doccia gelata per la Vadese. Rizzo da posizione centrale fuori area fa partire un tiro chirurgico che si insacca nell’angolino basso alla sinistra di Provato.

38′ Vadese ancora pericolosa su punizione, il tentativo dalla distanza finisce fuori di poco.

36′ Squillo Vadese! Avanzi porta palla centralmente resistendo a un paio di avversari. Filtrante per Crocetta che, da attaccante di razza, elude l’intervento del portiere e deposita in rete.

34′ Olimpic in grande spolvero. Azione veloce che porta Pinna a calciare da posizione defilata. Provato ben appostato respinge.

32′ Vadese sfortunata. Grande scambio in area che porta Vittori alla conclusione. Tiro che sbatte contro la traversa a Drigani battuto. La palla carambola poi addosso al portiere che riesce però a farla sua.

31′ Vigogna stende Pulina in proiezione offensiva. Ammonito.

Veementi proteste degli ospiti per un rigore giudicato inesistente. L’arbitro prima ammonisce e poi espelle mister Tony Saltarelli per proteste.

27′ Gatto si presenta dal dischetto e batte Provato 3 a 0.

26′ Larosa va in area finisce a terra. L’arbitro ravvisa un fallo di Suetta. Rigore per l’Olimpic.

21′ La Vadese ci prova su punizione con Vittori. Pallone alle stelle.

20′ Errore in uscita della Vadese che regala palla al limite dell’area agli avversari. Varone nel cuore dell’area è freddo e da pochi passi fredda Provato.

17′ Mister Saltarelli predica calma. La Vadese ha sbagliato qualche passaggio in impostazione, il campo reso scivoloso dalla pioggia caduta poco prima della partita non aiuta.

13′ Olimpic in vantaggio! Eurogoal di Gatto. Il bomber genovese fa partire una parabola insidiosissima dalla distanza che scende e si insacca sotto all’incrocio dalla parte opposta beffando il portiere azzurrogranata.

11′ Punizione potente dalla distanza di Gatto. La palla si stampa contro la Traversa. Provato sembrava sulla traiettoria.

9′ La Vadese è subito costretta al cambio: D’Anna acciaccato lascia spazio a Sarpa.

7′ D’Anna ci prova di testa, alto sulla traversa.

2′ La Vadese prova fin da subito a fare la partita. Maggiori motivazioni rispetto ai padroni di casa, la cui cavalcata sotto la guida di mister Berogno ha consentito di salvarsi con anticipo.

1′ Si parte. Vadese con la classica divisa granata con inserti azzurri. Maglia bianca con pantaloncini e calzettoni rossi per l’Olimpic.

Fra pochi minuti inizia la partita, agli ordini dell’arbitro Stefano Balbo di Imperia. La formaizone di mister Tony Saltarelli è alle soglie dei play off: oggi e domenica prossima in casa contro il Savona gli azzurrogranata dovranno cercare di ottenere il massimo per provare a qualificarsi agli spareggi promozione, sperando anche in qualche risultato favorevole dagli altri campi.

Primo tempo

Olimpic: 1 Drigani, 2 Vigogna, 3 Ferrari, 4 Ruberto, 5 Varvicchio; 6 Ferraro, 7 Pinna; 8 Rizzo; 9 Larosa; 10 Varone; 11 Gatto. A disposizione: 12 Mancuso; 13 Delponte; 14 Cornero, 15 Shahaj, 16 Degli’Innocenti, 17 Percivale, 18 Pesenti, 19 Faggi. 20 Valverde. Allenatore: Berogno.

Vadese: 1 Provato, 2 Pulina, 3 D’Anna, 4 Xhuri, 5 Incorvaia, 6 Avanzi, 7 Suetta, 8 Mandaliti, 9 Crocetta, 10 Vittori, 11 Raffa. A disposizione: 12 Trozzola, 13 Vassallo, 14 Sarpa. 15 Maruca, 16 Signori, 17 Papa, 18 Brando, 19 Ninivaggi. Allenatore: Saltarelli.

La classifica alla vigilia del match: Quiliano&Valleggia 54 (campione); Pra’ FC e Spotornese 46; Multedo 45; Masone 43 (play off); Vadese 41; Olimpic 36; Savona e Albissole 35; Speranza 32; Letimbro 24; Priamar Liguria 15; Città di Cogoleto 12; Veloce 2.