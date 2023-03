Prima Categoria “B”, la Vadese cala il poker: Priamar domato 4-1 al Chittolina

Risultato: Vadese 4-1 Priamar (35’ Romeo, 47’ Setzu, 56’, 87’ Incorvaia, 90’ Ninivaggi)

Al 95’ fischia tre volte il direttore di gara. Termina così 4-1 un match davvero frizzante, 90 minuti in cui la Vadese ha saputo far valere la propria superiorità tecnica conquistando tre punti fondamentali. Occasione sciupata invece per la Priamar, formazione che tuttavia ha dato ancora una volta ottimi segnali in ottica salvezza.

L’arbitro comanda 5 minuti di recupero.

Al 90’ Ninivaggi premia la scelta del suo allenatore calando il poker: è 4-1 il risultato!

All’88’ Suetta lascia il campo per favorire l’ingresso in campo di Vassallo.

All’87’ la Vadese cala il tris. Incorvaia trova la doppietta personale dopo aver superato di potenza Berlanzoli: è 3-1 al Chittolina!

All’85’ Maggiore trova il pareggio, ma il direttore di gara annulla tutto per aver ravvisato una posizione di offside. Successivamente sul ribaltamento di fronte Alaza salva un gol quasi fatto sulla

All’84’ Pistola viene sostituito.

All’82’ Ninivaggi scende in campo, fuori Avanzi.

All’80’ Avanzi prova ancora a rendersi pericoloso non riuscendo tuttavia ad inquadrare lo specchio della porta.

Al 78’ Ghini rileva Tuci, Pusceddu prova a ridare equilibrio alla sua squadra.

Al 76’ Raffa sotto porta non riesce a trovare il terzo gol, il match resta in vita.

Al 74’ le possibilità di rimonta della Priamar rischiano di ridursi drasticamente. Ranne interviene in maniera scomposta ricevendo il secondo giallo dopo quello comminatogli per proteste: doccia anticipata per il numero 6 rossoblù, la squadra di Pusceddu resta in dieci uomini!

Al 72’ entrambi i tecnici optano per una variazione Maggiore rileva Rebottaro tra le file degli ospiti, Saltarelli invece inserisce D’Anna e Maruca al posto di Signori e Ndiaye.

Al 69’ Velez a giro impegna Trottola.

Al 68’ Velez di testa non trova la porta: pallone sopra la traversa.

Al 65’ Cyrbia calcia alto sprecansovuna buona chance.

Al 64’ Incorvaia spende un fallo concedendo una punizione da buona posizione agli avversari. Ammonito il numero 7 dei locali.

Al 63’ Setzu cerca la porta da posizione defilata trovando l’ottima risposta di Trozzola: non molla la Priamar, ottimo secondo tempo quello disputato dalla squadra Pusceddu fin qui.

Al 56’ torna avanti la Vadese: Incorvaia servito da Raffa spacca la porta battendo Berlanzoli: è 2-1!

Al 53’ Raffa scheggia la traversa sciupando una grande chance: si resta sull’1-1 al Chittolina!

Al 52’ Avanzi accende il motorino venendo steso in area di rigore: nessun dubbio per l’arbitro, sarà le alti per gli azzurogranata.

Al 47’ la riprendono subito gli uomini di Pusceddu. Setzu dalla lunga distanza pesca l’angolino trovando un vero e proprio eurogol: è 1-1 al Chittolina!

Alle 11.08 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità con entrambi i tecnici che optano per operare una sostituzione: dentro Raffa per Romeo nella Vadese, Velez al posto di Bardhi nella Priamar.

Termina cosí 1-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo divertente, 45 minuti di buon calcio in cui entrambe le formazioni sono riuscite a produrre un’ottima mole di occasione da rete.

Al 45’+2 Loi cerca la porta dalla distanza, ma la sua conclusione termina abbondantemente larga.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

Al 45’ Romeo sfiora la doppietta personale, ma il suo colpo di testa termina alto.

Al 43’ Bardhi cerca la porta di testa su azione da corner, ma il suo tentativo termina alto.

Al 35’ si sblocca il match. Romeo direttamente da punizione batte Berlanzoli approfittando di una deviazione della garriere avversaria: è 1-0 Vadese al Chittolina!

Al 34’ Casalinuovo viene ammonito per aver commesso un fallo al limite dell’area. Punizione da ottima posizione per la Vadese.

Al 32’ risponde Avanzi con una buona chance, il pallone però non vuole saperne di entrare.

Al 31’ grande occasione per la Priamar: Tuci cerca la porta, ma il suo tiro si trasforma in un cross con Alaza che manca l’appuntamento con il pallone per centimetri. Brividi per la Vadese.

Al 25’ Suetta interrompe una ripartenza avversaria venendo sanzionato: è lui il primo ammonito del match.

Al 24’ un tiro-cross di Vittori rischia di beffare Berlanzoli, ma la traversa dice no al centrocampista azzurrogranata.

Al 16’ è ancora Romeo a rendersi pericoloso per la Vadese: non si sblocca però il risultato, resiste lo 0-0 al Chittolina.

Al 14’ la Priamar prova a rispondere costruendosi una buona chance: pallone alto, poca precisione in questa prime battute da parte di entrambe le squadre.

All’11’ Romeo dal cuore dell’area di rigore indirizza verso la porta difesa da Berlanzoli, ma anche in questa circostanza manca lo specchio della porta.

Al 5’ pronti via e la Vadese cerca subito Romeo il quale, da buona posizione, non trova la porta: buon inizio da parte dei padroni di casa, difendono ordinatamente gli ospiti.

Alle 10.06 il direttore di gara comanda il via alla sfida.

Arbitro del match è il signor Thomas Cambiaso della sezione di Imperia.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Saltatelli si schierano con Trozzola, Sarpa, Pulina, Xhuri, Suetta (C), Avanzi, Incorvaia, Signori, Romeo, Vittori e Ndiaye.

A disposizione ci sono Provato, D’Anna, Vassallo, Maruca, Raffa, Brando, Ninivaggi e Brondo.

Gli ospiti allenati da Gianfranco Pusceddu rispondono con Berlanzoli, Casalinuovo, Bardhi (C), Loi, Cyrbia, Ranne, Tuci, Setzu, Rebottaro, Alaza e Pistola.

In panchina si accomodano Trucco, Carabetta, Velez, Travi, Ghini, Maggiore, Galvagna e Mileto.

Presentazione

Vado Ligure. Quest’oggi alle ore 10.00 presso l’impianto “Ferruccio Chittolina” Vadese e Priamar si affrontano in occasione della ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).