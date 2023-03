Prima Categoria “B”, Vadese-Albissole LIVE: azzurogranata per i playoff, biancazzurri per chiudere la stagione al meglio

Risultato: Vadese 3-0 Albissole (33’, 63’ rig. Raffa, 83’ Ndiaye) [Live]

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

All’83’ Ndiaye splendidamente servito da D’Anna chiude la partita calciando il pallone sotto la traversa: è 3-0 Vadese al Chittolina!

Al 76’ Romano c’entra la barriera, non sembra essere giornata per il sodalizio biancazzurro.

Al 75’ Suetta spende un fallo concedendo un calcio di punizione da buona posizione all’Albissole.

Al 72’ la squadra guidata da mister Sarpero torna a spingere mancando tuttavia di precisione.

Al 70’ Ninivaggi prende il posto di Raffa, altro cambio tra le file dei locali.

Al 63’ Raffa si presenta sul dischetto riscattando l’errore di domenica: Malinverni battuto, è 2-0 Vadese al Chittolina!

Al 62’ Ndiaye, lanciato verso l’area di rigore, viene atterrato e l’arbitro non ha dubbi: sarà chance dagli 11 metri per gli azzurrogranata.

Al 55’ Xhuri su azione da corner trova un’ottima conclusione, ma Malinverni fa buona guardia sul suo palo mettendo in corner.

Al 54’ Raffa cerca la doppietta personale, ma il suo colpo di testa termina a lato. Nel frattempo Ndiaye subentra a Crocetta, mister Saltatelli costretto al cambio a causa dell’infortunio del numero 9 azzurrogranata.

Al 53’ Romano trova la rete del pari, ma il direttore di gara annulla tutto a causa di una posizione di offside.

Al 51’ Sarpa rileva Mandaliti, Saltatelli opera la prima sostituzione del match.

Alle 17.40 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Nelle cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue visti durante la prima frazione.

Termina così 1-0 un primo tempo decisamente divertente, 45 minuti frizzanti per il momento decisi dal guizzo di un Raffa davvero scatenato.

Al 45’+3 la reazione di Damonte dopo un fallo subito accende una mischia all’altezza della lunetta del centrocampo, ma il direttore di gara per sedarla sceglie di dialogare senza estrarre nessun cartellino.

Al 45’+2 Crocetta di testa cerca ma porta, ma il suo tentativo termina alto.

L’arbitro comanda 3 minuti di recupero.

Al 42’ Incorvaia semina nuovamente il panico nell’area di rigore degli ospiti, la sua conclusione però termina per un soffio a lato.

Al 41’ Rebagliati di testa cerca la porta, ma il suo tentativo non trova l’esito sperato.

Al 37’ anche Mandaliti viene ammonito a causa di un contrasto ruvido.

Al 34’ l’Albissole prova immediatamente a reagire con Romano che, di testa, scheggia la traversa: brivido per la Vadese, chance clamorosa per i biancazzurri!

Al 33’ si sblocca il risultato. Raffa approfitta di un errore in fase d’impostazione trovando il gol con uno splendido pallonetto dalla distanza: Malinverni battuto, è 1-0 al Chittolina!

Al 28’ l’Albissole prova a reagire costruendosi una buona chance, ma

Al 27’ Damonte viene sanzionato a causa di un fallo tattico: mostrato al suo indirizzo il primo cartellino giallo del match.

Al 26’ clamoroso al Chittolina. Raffa si incunea nel cuore dell’area di rigore avversaria calciando verso la porta, ma Siri sulla linea salva i suoi con un intervento miracoloso: continuano a spingere gli azzurrogranata, resiste per il momento la retroguardia biancazzurra.

Al 21’ altra incredibile occasione sciupata dalla Vadese. Raffa, splendidamente servito da Incorvaia, mette a lato di testa a porta spalancata: che brivido per i Ceramisti!

Al 15’ Crocetta a tu per tu con Malinverni non riesce battere l’estremo difensore il quale, con un ottimo intervento, mantiene invariato il punteggio: resiste lo 0-0 al Chittolina, meglio la Vadese in questo inizio di gara.

Al 12’ Vittori ci prova due volte direttamente da punizione, ma la barriera respinge in maniera efficace.

Al 9’ D’Anna ci prova da posizione ravvicinata, ottimo Malinverni in presa bassa.

Al 5’ è subito la Vadese a rendersi pericolosa creando la prima occasione del match.

Alle 16.37 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

Gli azzurrogranata guidati da Tony Saltatelli scendono in campo con Provato, Pulina, D’Anna, Xhuri, Suetta, Avanzi, Incorvaia, Mandaliti (C), Crocetta, Vittori e Raffa.

A disposizione ci sono Ceraolo, Vassallo, Sarpa, Signori, Ndiaye, Brondo, Brando e Ninivaggi.

Gli ospiti di mister Sarpero rispondono con Malinverni, Marras, Siri, Lupi, Zucca, Fadlaoui, Romano, Vallarino (C), Ribeiro, Rebagliati e Damonte.

In panchina ci sono

Presentazione

Vado Ligure. Oggi pomeriggio presso lo stadio “Ferruccio Chittolina” Vadese e Albissole si affrontano in occasione del recupero della ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Vincere per i padroni di casa sarebbe sinonimo di continuare a sperare in un piazzamento in zona playoff, questo mentre i biancazzurri puntano a chiudere al meglio la stagione.