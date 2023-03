Prima Categoria “B”, Savona-Città di Cogoleto LIVE: Striscioni in campo per l’orgoglio, gli ospiti necessitano di punti salvezza

Risultato: Savona 0-0 Città di Cogoleto [Live]

Al 68’ Dondo rileva Maragliano, mister Iozzi opta per una variazione tattica.

Al 65’ Caredda calcia di potenza una punizione centrale dal limite dell’area: Calcagno risponde presente con i punti, poi Rapetti da due passi calcia alto sprecando una colossale occasione da rete.

A 62’ prima Lazarotti di testa e poi Di Roccia cercano la rete del vantaggio, ma Calcagno sulla prima occasione e la poca precisione in seguito salvano la squadra ospite.

Al 60’ il Città di Cogoleto torna a farsi vedere su azione da corner mancando però ancora una volta lo specchio della porta.

Al 57’ Rapetti cerca la porta dalla distanza, ma il suo tentativo termina alto.

Al 56’ Gueye viene ammonito a causa di un fallo in attacco.

Al 55’ Barbara risponde presente su una violenta botta dalla distanza deviando il pallone in corner: prova a spingere il Città di Cogoleto.

Al 54’ Rapetti calcia dal cuore dell’area di rigore sfiorando il palo alla sinistra di Calcagno: grande chance per il Savona!

Al 52’ Beani prende il posto di Bruzzone.

Al 47’ Caredda prova ad approfittare di un calcio di punizione battuto velocemente accentrandosi e calciando verso la porta difesa da Calcagno, ma il suo tentativo viene deviato in corner.

Alle 16.02 riprende la sfida. Nessun cambio tra le file degli ospiti, dentro Barbara al posto di Porta invece negli Striscioni. Il Savona affronterà il secondo tempo in dieci uomini a causa dell’espulsione rimediata da Esposito al 21’.

Termina cosí 0-0 una prima frazione decisamente bloccata, 45 minuti dove fisicità e nervosismo hanno prevalso sulle trame di gioco.

Al 45’+1 è ancora Kola l’uomo più pericoloso del Città di Cogoleto, ma il suo colpo di testa sfiora il palo spegnendosi sul fondo.

L’arbitro comanda 1 minuto di recupero.

Al 41’ tornano a scarseggiare le emozioni: prevale l’equilibrio in campo nonostante l’inferiorità numerica dei locali.

Al 32’ il Città di Cogoleto prova ad approfittare della superiorità numerica, poca precisione però in casa azzurrorossogialla.

Al 25’ mister Frumento ridisegna la sua squadra sostituendo un nervosissimo Quintavalle: dentro Kuci al suo posto.

Al 22’ non si placano le proteste biancoblù per la scelta del signor Fioriello da Imperia il quale però non torna sulla sua decisione ammonendo anche Quintavalle per proteste.

Al 21’ clamoroso al Briano: Esposito protesta vistosamente all’indirizzo del direttore di gara per un fallo ai suoi danni non fischiato, ma il direttore di gara non ci sta mostrandogli il cartellino rosso: Savona in 10 uomini!

Al 20’ Esposito cerca la porta con un destro a giro dal limite dell’area, ma il suo tentativo termina largo.

Al 17’ Rapetti controlla spalle alla porta tentando di girarsi, ma un difensore del Città di Cogoleto lo mira al momento della conclusione: il Savona prova ad alzare i ritmi, gli avversari fanno buona guardia.

Al 16’ riprende il match con l’estremo difensore ex Finale ancora tra i pali.

Al 14’ Porta resta a terra dopo uno scontro con Lanteri, in campo lo staff medico per verificare le sue condizioni.

Al 12’ Rapetti cerca la rovesciata sul suggerimento di Apicella mancando però l’appuntamento con il pallone: la prima chance del match è di marca biancoblù.

Al 7’ le due squadre si studiano senza tuttavia trovare spazi, partita piuttosto bloccata in questi primi minuti.

Alle 15.02 il direttore di gara comanda l’inizio del match.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Frumento scendono in campo con Porta, Fancellu, Esposito, Marrapodi, Apicella, Quintavalle, Lanzarotti, Di Roccia (C), Rapetti, Caredda e Bruzzone.

A disposizione ci sono Barbara, Brazzino, Kuci, Antonelli, Panaro, Beani e Mela.

Gli ospiti rispondono con Calcagno, Maragliano, Fazio, Cimolato, F. Rebagliati, M. Rebagliati, Kola, Menoni, Lanteri, R. Cozzi, Mastrolilli (C).

In panchina si accomodano Novara, Damonte, Gallione, Dondo, Danovaro, Socchia, Gueye e A. Cozzi.

Presentazione

Savona. Oggi presso l’impianto sportivo “Augusto Briano” Savona e Città di Cogoleto si affrontano in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Gli Striscioni, dopo l’ennesima settimana turbolenta, alla fine hanno scelto di scendere in campo per rispettare gli avversari evitando di correre il rischio di falsare il campionato, questo mentre gli ospiti andranno a caccia di punti importanti per continuare ad inseguire l’obiettivo salvezza.