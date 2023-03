Prima Categoria “B”, l’Albissole fa felice il Quiliano&Valleggia: Masone rimontato nella ripresa, è 2-2 al Faraggiana

Risultato: Albissole 2-2 Masone (35’ Pizzorno, 41’ Craviotto, 48’ Romano. 51’ Rebagliati)

Al 95’ fischia tre volte il signor Rosso: termina così 2-2.

Al 93’ occasione Albissole.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’87’ Parodi viene sanzionato a causa di un’irregolarità.

All’86’ entrambi gli allenatori optano nuovamente per una variazione tattica: Rotunno rileva Pastorino in casa Masone, dentro Porta per Ghigliazza nell’Albissole.

All’85’ Minardi ha l’occasione per riportare avanti i suoi, ma Malinverni si conferma un muro respingendo la conclusione del numero 11 ospite.

All’83’ l’Albissole ci prova nonostante l’inferiorità numerica, spazza senza fronzoli la difesa del Masone.

All’80’ Laurino rileva Pizzorno, ancora un cambio tra le file degli ospiti.

Al 77’ entrambi i tecnici optano per una variazione: Sarpero si copre con Fadlaoui al posto di Rebagliati, dentro Siri per Mirko Macciò nel Masone.

Al 74’ Minardi servito splendidamente da Craviotto manda in tilt la difesa ceramista, ma Malinverni si conferma glaciale salvando i suoi: brivido per i locali.

Al 73’ ecco la possibile svolta del match. Il direttore di gara mostra il secondo giallo a Marras facendo infuriare l’intero popolo biancazzurro: Albissole in 10 uomini!

Al 72’ Altomare rileva Vallarino, altro cambio in casa Albissole.

Al 71’ il Masone cerca il nuovo vantaggio con la conclusione di Minardi, si oppone Malinverni.

Al 69’ Marras viene sanzionato a causa di un’irregolarità.

Al 68’ Corti prende il posto di Siri, opta per una variazione tattica anche mister Sarpero.

Al 64’ Cavanna cerca di ripristinare un po’ di equilibrio nel suo undici con una sostituzione: Enrico Macciò rileva uno spento Gesualdi.

Al 63’ Romano da posizione defilata cerca la porta sfiorando la traversa per un soffio: continua il forcing biancazzurro al Faraggiana.

Al 62’ ecco un’altra chance clamorosa per i padroni di casa. Diana imbeccato da Rebagliati si presenta a tu per tu con Fiori il quale, con i piedi, riesce a respingere: chance colossale per Vallarino e compagni!

Al 61’ il Masone prova a rispondere creando una buona occasione, fanno buona guardia tuttavia i difensori dell’Albissole.

Al 59’ Lupi sugli sviluppi di un corner scheggia la traversa, poi i locali protestano nuovamente all’indirizzo del direttore di gara per un possibile rigore: l’arbitro lascia correre, due giocatori biancazzurri restano a terra.

Al 58’ incredibile al Faraggiana. L’Albissole continua a spingere creando una doppia occasione colossale, ma Fiori abbassa la saracinesca salvando i suoi: Ceramisti in stato di grazia in questa fase.

Al 54’ Lupi viene ammonito per aver compito un intervento ruvido.

Al 51’ è estasi biancazzurra al Faraggiana. Rebagliati appoggia in porta un ottimo suggerimento dando vita ad un’altra partita: 2-2 il risultato!

Al 49’ il Masone risponde con la conclusione di potenza di Minardi, un tentativo che attraverso il cuore dell’area di rigore terminando sul fondo.

Al 48’ pronti via e l’Albissole riapre immediatamente la gara. Romano smarcato splendidamente da un assist illuminante di Ghigliazza batte Fiori: è 1-2 al Faraggiana!

Alle 16.05 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della ripresa. Bottino rileva Bolesan tra le file del Masone, nessun cambio invece in casa biancazzurra.

Termina così 0-2 una prima frazione giocata su buoni ritmi, 45 minuti che, per il momento, hanno premiato la maggiore qualità della formazione ospite.

Al 48’ anche Gesualdi viene sanzionato a causa di un’irregolarità.

Al 47’ Romano viene ammonito per simulazione: fase concitata del match, c’è molto nervosismo tra le file dei biancazzurri.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 45’ Rebagliati prova a riaprirla di testa, ma il suo tentativo non ottiene l’esito sperato.

Al 41’ succede di tutto. L’Albissole recrimina per un possibile calcio di rigore non fischiato, ma nel frattempo il Masone riparte in contropiede trovando il raddoppio con la conclusione precisa di Craviotto: furiosi i Ceramisti, è 0-2 al Faraggiana!

Al 35’ Pizzorno sblocca il match. L’attaccante della compagine ospite trova il secondo palo con un diagonale imparabile per Malinverni: è 0-1 Masone al Faraggiana!

Al 34’ Calcagno cerca ancora la porta, attento Fiori nell’intervento.

Al 28’ Romano cerca la via della rete direttamente da punizione, blocca Fiori.

Al 26’ il Masone torna a rendersi pericoloso, non si sblocca però il match al Faraggiana.

Al 21’ Romano a giro prova a sorprendere Fiori, ma la sua conclusione deviata termina in corner.

Al 16’ Calcagno cerca la porta di testa: pallone sul fondo.

Al 15’ Ghigliazza cerca la porta dal limite dell’area, nessun problema però per Fiori che blocca con sicurezza.

Al 12’ il Masone risponde con un buon calcio di punizione il quale però viene murato: in seguito ci prova Narducci, ma il suo tentativo termina alto.

Al 9’ l’Albissole crea la prima occasione del match, nessun problema però per Fiori.

Alle 15.02 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Arbitro del match è il signor Andrea Rosso della sezione di Albenga.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da Carlo Gino Sarpero scendono in campo con Malinverni, Marras, Siri, Lupi, Ghigliazza, Curci, Romano, Vallarino (C), Calcagno, Rebagliati e Damonte.

A disposizione ci sono Gallinari, Fadlaoui, Ribeiro, Caroglio, Corti, Di Mare, Diana, Porta, Barbin.

Gli ospiti di mister Luca Cavanna rispondono con Fiori, Vivarelli, Bolesan, Pastorino (C), Parodi, Gesualdi, M. Macciò, Narducci, Pizzorno, Craviotto e Minardi.

In panchina si accomodano Odone, Carosio, E. Macciò, Bottino, Laurino, Siri, Galleti, Piccardo e Rotunno.

Presentazione

Albissola Marina. Oggi pomeriggio presso l’impianto comunale “Faraggiana” Albissole e Masone si affrontano in occasione della ventitreesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).