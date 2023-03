Priamar Liguria, scatto salvezza. Pusceddu: “A Quiliano per evitare i play out”

La Priamar Liguria crede alla salvezza. Lo fa perché la vittoria per 2 a 1 contro una big in crisi, ma pur sempre una big, come il Masone giocando in 10 vs 11 per quasi un’ora è un’iniezione di fiducia non da poco. I rossoblù saranno ospiti domenica del Quiliano&Valleggia, squadra già campione che celebrerà nel proprio impianto la vittoria del torneo. Serve vincere e sperare che il Città di Cogoleto non vada oltre il pareggio contro il Masone. In tal caso, i cinque punti di distacco garantirebbero la salvezza diretta. La classifica

“Abbiamo vinto 10 contro 11 per 55 minuti per l’espulsione di Casalinuovo al 32’. Siamo in un momento in cui stiamo bene fisicamente, siamo partiti molte forte andando in vantaggio con Tuci al 7′ e colpendo anche un palo. Craviotto ha pareggiato al 37′, siamo riusciti a portarci sul poi definitivo 2 a 1 in apertura di ripresa con Marouf”, racconta l’allenatore.

Quiliano&Valleggia vs Priamar Liguria e Masone vs Città di Cogoleto. Due campi distanti ma mai come domenica collegati: “Il Masone domenica farà ciò che deve fare, in casa è squadra che fa male e Craviotto e Minardi non li ha nessuno. Se noi dovessimo vincere potremmo essere salvi direttamente. Domenica è la loro festa, noi sappiamo che è un’occasione unica”.

Soddisfazione per poter centrare l’obiettivo con una squadra che ha perso quasi tutti i “pezzi” della promozione dello scorso anno ma anche amarezza per alcuni punti gettati all’aria: “C’è rammarico perché contro Savona e Letimbro si poteva vincere, contro il Pra’ almeno pareggiare perché vincevamo 1-0 fino al 91’. C’è una piccola fiammella che coronerebbe un sogno partito in 18 agosto con tutti ragazzi nuovi. Domenica ad un certo punto avevamo in attacco un classe 2005, Giordano, e un classe 2004, Tuci . Mi piace lavorare con i giovani. Loro mi seguono, oggi si vedono i risultati. Meritiamo di salvarci”.

“È un gruppo fantastico – chiosa Pusceddu -, un gruppo di amici, un gruppo di ragazzi dove i pochi anziani che ci sono si mettono al servizio dei giovani e i giovani degli anziani. Tanti ragazzi l’anno scorso erano in Seconda Categoria, altri fermi da un anno e mezzo. Sarebbe ancora più bello scrivere questa pagina per la Priamar. Sarebbe fantastico salvarsi”. Infine, l’allenatore ribadisce quanto aveva già detto sul suo futuro: “Alla Priamar voglio bene a tutti ma basta prima squadra”.