Priamar Liguria, Rebottaro esulta per il gol al Savona: “Rete importante, contro la Letimbro con lo stesso spirito”

Savona. Domenica pomeriggio presso l’impianto sportivo “Felice Levratto” Priamar e Savona si sono affrontate in occasione della ventunesima giornata di Prima Categoria (Girone B). La gara, un match ricco di spunti e motivi di interesse, è terminata sul risultato di 2-2, un epilogo favorevole principalmente alla compagine allenata da mister Gianfranco Pusceddu.

Tra i protagonisti della sfida a distinguersi è stato Matteo Rebottaro, centrocampista della Priamar autore del momentaneo 1-1. Nel post partita non sarebbe dunque potuto mancare un suo commento, prontamente arrivato: “Abbiamo disputato un’ottima gara, la squadra deve giocare con questa intensità e con questa cattiveria contro qualunque avversaria. Come dice il mister dobbiamo sempre dare tutto, spesso non abbiamo i favori del pronostico ma con l’impegno possiamo fare risultato contro chiunque. I tre punti ottenuto con il Città di Cogoleto ci hanno trasmesso la carica necessaria per affrontare al meglio il finale di stagione.”

In seguito l’intervistato ha raccontato i momenti immediatamente precedenti alla rete da lui siglata: “Non ci ho pensato due volte, appena ho visto arrivare il pallone ho tirato come meglio non avrei potuto. È un gol importante, spero di farne altri nelle ultime partite.”

Infine Rebottaro ha sottolineato l’importanza della coesione presente all’interno dello spogliatoio della Priamar, questo focalizzandosi poi sullo scontro salvezza che i rossoblù disputeranno nel weekend: “In vista di domenica siamo carichi perchè veniamo da quattro punti in due partite. Non sottovalutiamo la Letimbro perchè tutte le squadre scendono in campo per vincere, noi però cercheremo di riproporre lo stesso spirito mostrato contro il Savona.”