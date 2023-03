Rialto. Un’abitazione a Rialto rischia di crollare. Il sindaco Valentina Doglio ha così disposto un’ordinanza urgente per chiudere immediatamente un tratto di via Melogno, tra il civico 68 e l’intersezione con via Cheirano, in località Barca.

Il divieto di accesso si riferisce sia ai veicoli che ai pedoni.

Prestare attenzione.