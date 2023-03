Potenziamento del Sant’Antonio, c’è l’accordo con l’Asl2: “Ampliamento spazi e più servizi a domicilio sul territorio”

Sassello. Dopo una serie di problematiche legate al commissariamento e alla pandemia, la struttura del Sant’Antonio di Sassello torna a guardare lontano. “E’ stato firmato un accordo tra Asl2 e il Sant’Antonio che prevede un ampliamento dei servizi utili per il comprensorio e un raddoppio degli spazi della struttura“. A spiegarlo Giancarlo Conte, direttore del Distretto sanitario savonese.

A essere investiti circa 60 mila euro per l’ampliamento degli spazi, che si concentreranno sulla riqualificazione del piano terra (circa 250 mq). A investire l’Asl2 stessa che in questo sito ha in progetto di realizzare un presidio per il territorio. A beneficiarne quindi non solo Sassello, ma anche Stella, Pontinvrea, Urbe e Mioglia.

Nel sito sassellese l’obiettivo è quello di aumentare i servizi ambulatoriali, infermieristici, di radiologia e cardiologia a domicilio. Per fare un esempio l’attivazione della telerefertazione, eseguita grazie a ecg e spirometri portatili che inviano i dati del paziente ai servizi di cardiologia e pneumologia.

I pazienti che potranno beneficiare della radiologia domiciliare sono disabili, anziani, non autosufficienti e/o non deambulanti/allettati che non possono essere trasportate in ambiente ambulatoriale o che necessitano del trasporto con grave disagio, degenti al proprio domicilio e/o in strutture residenziali assistite; pazienti affetti da patologie gravemente invalidanti privi dell’autonomia personale, degenti al proprio domicilio e/o in strutture residenziali assistite; pazienti in fase terminale degenti al proprio domicilio o in strutture residenziali assistite.

Gli esami radiografici a domicilio vengono effettuati da un tecnico sanitario di radiologia medica con protocolli concordati e approvati dal medico radiologo che provvede a sottoscriverli. L’esame infine viene erogato in modalità di telemedicina.

Nell’entroterra savonese il progetto prevede anche il potenziamento del servizio delle infermiere di comunità: “A Sassello attualmente il servizio è attivo già da qualche anno, subito prima del Covid – spiega il sindaco Daniele Buschiazzo -. Abbiamo due infermiere di comunità molto brave che solo a Sassello hanno in carico ben 41 famiglie, in tutta la provincia savonese sono 300 le famiglie che necessitano del servizio”.

Per concludere, a detta del direttore Giancarlo Conte, il sogno sarebbe quello di “trasformare il Sant’Antonio in una residenza aperta con una serie di servizi a domicilio, in modo da dare una risposta più adeguata al territorio. Speriamo con il tempo di poter raggiungere questo obiettivo”.