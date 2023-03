Posto di polizia al San Paolo: il questore implementa l’organico ed estende gli orari di apertura

Savona. Come disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per rispondere alla necessità di tutelare la sicurezza del lavoro del personale sanitario, aumentando l’attività di prevenzione presso gli ospedali, il Questore di Savona ha potenziato l’operatività del posto fisso di Polizia dell’Ospedale San Paolo, aumentando la dotazione organica e le fasce orarie di apertura.

Il potenziamento del Posto di Polizia presso l’Ospedale San Paolo “si inserisce nell’ambito dell’attuazione, a livello nazionale, di una più ampia strategia adottata per garantire la presenza degli operatori di polizia, con funzioni di prevenzione e controllo, in tutti quei luoghi a maggiore frequentazione e per contrastare sempre più efficacemente i fenomeni di criminalità e degrado, incidendo positivamente sul versante della sicurezza, reale e percepita”.

Proprio in questi giorni, i poliziotti del presidio di Polizia sono intervenuti permettendo la rapida individuazione di un uomo trovato in possesso di una pistola rubata, allertando la Squadra Mobile che lo ha arrestato, prima che potesse mettere in atto situazioni di pericolo.