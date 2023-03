Pontelungo, Neri punta la promozione diretta: “Andiamo a prenderci il campionato, ci credo dall’inizio dell’anno”

Albenga. Ieri pomeriggio presso lo stadio “Annibale Riva” Pontelungo e Andora si sono sfidate in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone A). La gara, un derby che ha visto prevalere nettamente gli ingauni padroni di casa, è terminata con il risultato di 2-0, un epilogo che permette alla compagine guidata da mister Zanardini di mantenere il primato in classifica restando padrona del proprio destino.

Nel post partita a commentare la prestazione del sodalizio granata è stato Michele Neri, presidente del Pontelungo il quale ha esordito dichiarando: “Se venerdì qualcuno mi avesse pronosticato una prestazione del genere non ci avrei creduto. I ragazzi sono stati bravissimi, sono scesi in campo concentrati dall’inizio con l’obiettivo di vincere la partita. Abbiamo portato a termine questa gara con grande orgoglio e con un obiettivo comune, quello di andare a vincere questo campionato”.

“Ho creduto fin dal primo giorno alla possibilità di centrare la promozione diretta – ha proseguito l’intervistato -. Sono 5 anni che siamo sempre lì, in questa stagione spero e sono convinto che ce la faremo.” In seguito Neri ha rivelato qual è stato il momento in cui si è definitivamente convinto che il Pontelungo potesse vincere il girone ‘A’ della Prima Categoria: “Il sentore è arrivato dopo aver espugnato Camporosso, è dopo quella vittoria che abbiamo iniziato a crederci veramente. Al termine della partita ci siamo detti che il campionato sarebbe dovuto essere nostro.”

Infine l’intervistato ha concluso dichiarando: “Io ad inizio stagione ho pensato che se avessimo vinto il campionato sarebbe stata premiata la continuità di un progetto che da tanti anni vede impegnati gli stessi allenatori e lo stesso gruppo. Certamente abbiamo cambiato alcuni elementi, ma l’ossatura della squadra è sempre la medesima con l’aggiunta di alcuni tasselli che, quest’anno, sono riusciti a fare la differenza.”