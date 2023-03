Polizia locale Carcare, i sindacati ai candidati sindaco: “Le accuse ‘comportamentali’ rivolte al personale devono essere censurate”

Carcare. “Le accuse ‘comportamentali’ rivolte al personale della Polizia Locale devono essere censurate. Il buon senso tanto invocato viene sicuramente messo in campo dagli Operatori in ogni occasione in cui sia possibile farlo; tuttavia, val la pena ricordare – a chi forse dimentica o non sa – che gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale, posseggono qualifiche di Polizia Giudiziaria che, se non esercitate nel rispetto della legge, sfociano in comportamenti omissivi o altri perseguibili penalmente. Il buon senso dovrebbe essere quindi esercitato da chi legifera, da chi fa scelte politiche, da chi è nella potestà di decidere, da chi impartisce indirizzi rispetto alle priorità da seguire nell’attività di Polizia Locale. Una volta scelto, legiferato, deciso e impartito agli Operatori di Polizia Locale non resta altro che far rispettare ciò che altri hanno stabilito”.

Lo dichiarano Ennio Peluffo e Vincenzo Vassallo della Fp Cgil e Fp Csil in seguito agli articoli diffusi dagli organi di informazione “rispetto all’attività della Polizia Locale del comune di Carcare, oggetto di particolare attenzione da parte dei due candidati sindaci, in merito al quale sono state espresse considerazioni lesive della dignità professionale dei lavoratori”

“Chi utilizza i commenti di qualche decina di ‘facinorosi da tastiera’ per arricchire di consenso la propria campagna elettorale, dimentica la stragrande maggioranza dei cittadini che, a contrario, apprezzano e ringraziano la Polizia Locale che opera davvero al servizio di tutti i cittadini. Spiace constatare che i protagonisti della politica locale non sappiano o non vogliano portare all’attenzione della campagna elettorale i problemi della città cui i cittadini attendono risposte; le ‘chiacchiere da bar’ di chi non conosce – evidentemente – i compiti, le competenze e i doveri di servizio della Polizia Locale, non risolvono problemi e non danno risposte ai bisogni della collettività, ma solo effimeri e sparuti consensi a chi strumentalizza situazioni fin troppo facili da strumentalizzare”.

E proseguono ancora: “Il Comune è l’istituzione più vicina al cittadino, rappresenta l’interfaccia naturale, l’interlocutore principale a cui rivolgersi per affrontare e, possibilmente, risolvere i piccoli e grandi problemi della vita quotidiana che suscitano ansia, paura ed, in definitiva, insicurezza. La Polizia Locale è la parte che si pone come il referente naturale con cui dialogare, discutere, arrabbiarsi, combattere, ma, in definitiva, a cui ci si può liberamente riferire senza difficoltà o timori e che consente a tutti di “vivere la città” nelle sue ampie sfaccettature. La Polizia Locale può rispondere a quest’esigenza poiché il suo campo di intervento è stato ampliato, toccando diversi e disparati settori, tra i più significativi della vita sociale, che consentono di raggiungere il risultato finale”.

Concludono: “Gli operatori della Polizia Locale oltre a possedere le competenze e la professionalità, sono anch’essi cittadini, e sono ben consapevoli della sensibilità necessaria per svolgere i propri compiti. Si parla di sanzioni del codice della strada, quando i compiti svolti per garantire il “diritto alla sicurezza” e la difesa del “cittadino/consumatore” viene garantito anche in rapporto ai fenomeni di piccola illegalità presenti nei luoghi dove si vive e si lavora. L’operatore di Polizia Municipale, in quanto profondo conoscitore del tessuto sociale del Comune, si colloca nella realtà locale non solo come soggetto garante della legalità, ma anche, e soprattutto, come qualificato referente istituzionale. Non dovrebbe essere neppure necessario illustrare questi aspetti, i candidati Sindaco dovrebbero conoscerli”.