Polisportiva del Finale, il 6 e il 7 maggio la Sezione Aikido organizza uno Stage Nazionale gratuito per bambini e ragazzi

Sabato 6 e domenica 7 maggio 2023, la Sezione Aikido della Polisportiva del Finale organizza il 1° Stage Nazionale gratuito per bambini e ragazzi dell’Aikikai d’Italia!!

Forte dell’esperienza dell’organizzazione nell’ottobre 2019 del Keiko d’Autunno, (lo Stage Interregionale gratuito del Nord-Ovest Italia, svoltosi con grande successo e record di partecipanti, sempre a Finale Ligure, presso il Palasport Alessia Berruti), la nostra Sezione Aikido si è offerta di organizzare per l’Aikikai d’Italia questo evento di grande importanza e innovazione sul territorio nazionale per il mondo dell’Aikido.

Previsto la prima volta nella primavera 2020, e non realizzato a causa della Pandemia, si torna ora in campo, o meglio sul tatami, per ripartire con quello che vuole essere un primo appuntamento, con futura cadenza almeno annuale, per dare una svolta alla didattica rivolta ai bambini.

Non essendoci agonismo, infatti, l’Aikido non prevede gare o tornei. “Rafforzeremo la didattica per i bambini e per gli allievi più giovani, potenziando gli appuntamenti di formazione per insegnanti per bambini e anche raduni a loro dedicati”. Sono queste le parole del Maestro Simone Braini, 6° dan, Responsabile del dojo di Ventimiglia e membro del Consiglio Direttivo dell’Aikikai d’Italia, che sta collaborando con la nostra sezione Aikido per la realizzazione dell’evento. Tradizione ed innovazione per un’arte marziale che vive nel presente. Questo è attualmente il motto dell’Aikikai d’Italia, l’Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese che guida il mondo aikidoistico italiano e che in questo periodo mostra tanta voglia di crescere e rinnovarsi.

Ma veniamo allo Stage: è davvero ragguardevole il programma della due giorni di allenamento che vedrà avvicendarsi sul tatami ben 5 Maestri di rilievo, tutti Responsabili di dojo all’interno dei quali tengono corsi per bambini e ragazzi da molti anni, e perciò notevolmente specializzati nell’ambito dell’insegnamento ai più giovani. Partendo dagli ospiti, ve li presentiamo di seguito:

Maestro Pietro Villaverde, 7° dan Shihan, (Shihan=titolo onorifico che nell’Aikido indica alcuni tra i Maestri di grado più alto, quali “esempio da seguire”), Responsabile del dojo Ken Yu Shin di Torino e Membro della Direzione Didattica dell’Aikikai d’Italia, una delle personalità più in vista nel panorama aikidoistico italiano, che siamo onorati di ospitare anche in questa occasione;

Maestro Simone Braini, 6° dan, Responsabile del dojo Aikikai Ventimiglia e Membro del Consiglio Direttivo dell’Aikikai d’Italia, sopracitato per quanto riguarda il suo interesse nel rafforzare la didattica rivolta ai giovani, tutti gli anni si reca in Giappone per approfondire la sua pratica;

Maestro Bulzomì Roberto, 6° dan, Responsabile del Renki Dojo, tiene corsi a San Remo e Vallecrosia e partecipa a numerosi Stage anche all’estero accompagnato spesso dai suoi allievi più esperti, tra cui ad esempio quelli tenuti in Russia da Steven Seagal;

Maestro Giampaolo Cenisio, 6° dan, Responsabile dell’Aiki Dojo di Finale Ligure e dello Shin Gi Tai Dojo di Garlenda, psicologo specializzato in psicoterapia ad indirizzo psico-corporeo e trattamento disturbi d’ansia ed eventi traumatici che si occupa di inclusione dei ragazzi diversamente abili in ambito sportivo;

Maestro Roberto Vidimari, 3° dan, Responsabile del dojo Shin Ken di Tovo San Giacomo, già 1° dan di Karate, Responsabile del progetto Uno Sport a Scuola della Polisportiva del Finale, per la sezione Aikido, specializzato nell’insegnamento ai bambini e ragazzi che da quasi 40 anni porta le arti marziali, (prima il Karate e poi dal 1996 l’Aikido), nelle scuole di ogni ordine e grado, a partire dalle Scuola dell’Infanzia ed elementari, pubbliche e private con avviamento alla pratica dell’Aikido, fino alle superiori, presso cui organizza anche corsi di difesa personale e contro il bullismo ed il cyberbullismo.