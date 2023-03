Plodio, il 30 marzo un incontro con i carabinieri per parlare di sicurezza

Plodio. Sicurezza al centro dell’incontro organizzato dal Comune di Plodio per giovedì 30 marzo.

L’evento si terrà alle ore 21 presso i locali dell’Asd Plodio in località Piani, alla presenza del comandante della stazione dei carabinieri di Carcare Francesco Guazzini.

Prevenire ed informare, questo l’obiettivo dell’incontro, aperto alla popolazione, in cui si parlerà in particolare di truffe, furti e rapide per fornire ai cittadini, soprattutto i più anziani, un vademecum su come comportarsi in queste situazioni.