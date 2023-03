Pietra, rubata la lavatrice lasciata in esposizione fuori dal negozio: “In 13 anni non mi era mai capitato”

Pietra Ligure. Furto di una lavatrice, lasciata fuori dal negozio “in esposizione”, durante la pausa pranzo di oggi. E’ successo tra le 13 e le 15 a Pietra Ligure in via Guaraglia.

A raccontarlo amareggiato è il titolare del ferramenta che per consuetudine lascia da tempo “come pubblicità” un elettrodomestico all’esterno: “In 13 anni non mi era mai capitato”. E prosegue: “Ho provato a chiedere alle attività commerciali vicine, aperte in quella fascia oraria, ma nessuno ha visto niente“.

Domani sarà presentata denuncia ai carabinieri: “Speriamo si riesca a individuare il responsabile anche con l’aiuto del sistema di videosorveglianza della zona”.

La lavatrice, bianca con il cestello nero, già venduta a un cliente e in attesa di consegna, era appoggiata su un carrello rosso con tre ruote, che in movimento – sottolinea il titolare – è molto rumoroso.

E lancia un appello: “Chi avesse visto qualcosa può contattarmi al numero 3404231935”.