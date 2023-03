Pietra Ligure, Filippo Pili: “Domenica la finale delle finali, ma la prepareremo come le altre partite”

Carcare. Prosegue la striscia positiva in campionato del Pietra Ligure, imbattuto da 24 partite consecutive. A Carcare, però, la squadra di mister Pisano non ha avuto vita facile. A differenza dell’andata, quando i biancocelesti si imposero con un netto 4 a 0, i pietresi si sono dovuti accontentare di un punto.

Oggi le assenze tra i biancocelesti erano tante; la Carcarese, inoltre, ha avuto il merito di metterli in difficoltà. Il difensore Filippo Pili, tuttavia, non trova scusanti: “È un mese che combattiamo tra squalifiche e infortuni, ma abbiamo una rosa talmente ampia che non abbiamo affrontato nessuna squadra con timore, anzi ce la siamo giocata a viso aperto con tutte. Infatti anche i risultati lo dimostrano. Non abbiamo avuto paura di nessuno e questo alla lunga ci ha premiato”.

Dal punto di vista dell’atteggiamento mentale e dell’approccio alle partite il Pietra Ligure si è sempre distinto in positivo. “Siamo una squadra molto giovane che l’anno scorso ha pagato questo fatto – spiega Pili -. Quest’anno molti di noi che siamo rimasti hanno fatto un grande salto in avanti sia a livello tecnico ma soprattutto mentale. Si è visto soprattutto con le grandi squadre e anche con le ‘piccole’, la mentalità l’ha fatta da padrona”.

Ancora tre punti e sarà fatta. Se vincerà con il Ventimiglia, il Pietra Ligure avrà la certezza matematica della promozione. “Domenica ci giochiamo la finale delle finali. È un percorso che dura dal primo di agosto. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, speriamo di finire nel migliore dei modi. Comunque vada è stata una grandissima stagione” – afferma il giocatore biancoceleste.

“Sarà una settimana uguale a tutte le altre. La prepareremo e l’affronteremo come tutte le altre partite, senza troppa pressione. Noi siamo questi – conclude Pili -: lo abbiamo dimostrato dal primo di agosto e non ci sarà alcun tipo di problema”.