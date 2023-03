Pietra Ligure, Carrara: “Il Comune intervenga per completare la nuova strada tra via Crispi e via Ranzi”

Pietra L. La nuova strada che dovrebbe collegare via Crispi, nella zona del torrente Maremola, con via Ranzi ed il casello dell’autostrada, opera a carico di costruttori privati, tra i temi discussi nell’ultimo Consiglio comunale a Pietra Ligure. E’ stato il consigliere comunale di minoranza Mario Carrara a sollevare ancora il caso sul mancato intervento viario.

“La strada che la “Blaumeer srl”, società di costruzioni, avrebbe già dovuto aver fatto, aver completato e finito, ad oggi non è stata ancora realizzata nonostante i numerosi anni trascorsi dall’intervento edilizio” afferma Carrara, che ha ricordato i 13 anni trascorsi in merito all’iter progettuale e amministrativo, che prevedeva, appunto, anche la nuova viabilità.

“L’aspetto più grave e clamoroso della questione, a garanzia che l’opera sarebbe stata realizzata, vista la sua importanza, è che il Comune ha in deposito una forte fideiussione di ben 613.084 euro, che avrebbe potuto già ben incamerare per eseguire l’opera direttamente, bypassando l’inerte costruttore obbligato”.

“Il fatto è che, quando è stata scritta la convenzione non è stato stabilito un termine massimo entro cui il costruttore avrebbe dovuto completare l’acquisizione delle aree necessarie per la strada così il costruttore in questi anni ha fatto i propri comodi, senza completare l’intervento per la viabilità stabilito”.

Fino al 2014 è stato realizzato, infatti, solo il tratto viario che era funzionale al progetto edilizio complessivo.

“Alla fine, la disponibilità della fidejussione per sostituirsi all’impresa privata e fare direttamente l’opera pubblica è stata accettata, pur respingendo la nostra mozione consiliare che chiedeva questo percorso per ultimare i lavori alla viabilità pietrese” conclude il consigliere Carrara.