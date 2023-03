Pier Carlo Nervo candidato sindaco di Noi per Ceriale: “La città non può più attendere, serve rilancio immediato”. Con lui Eugenio Maineri

Ceriale. Si chiama “Noi per Ceriale” la lista che sosterrà la candidatura di Pier Carlo Nervo a sindaco della cittadina rivierasca in occasione delle elezioni amministrative del prossimo mese di maggio.

Geometra libero professionista già assessore delle giunte comunali con a capo Pietro Revetria e consigliere d’opposizione nelle amministrazioni guidate da Ennio Fazio, Nervo potrà contare sull’appoggio (come candidato consigliere) di Eugenio Maineri, attuale assessore che, in caso di vittoria, andrà a ricoprire la carica di vice sindaco.

La coalizione si presenta come lista civica con l’appoggio dei partiti di centrodestra, ossia Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, che rappresentano le forze di maggioranza sia in Regione sia nel Governo nazionale.

“Dopo una serie di confronti avvenuti a livello politico io e il mio gruppo abbiamo deciso di candidarci avendo a cuore le sorti del paese – spiega Nervo – Credo che Ceriale non possa più attendere e che abbia bisogno soprattutto di un rilancio dal punto di visto turistico, commerciale e sociale con interventi nel campo delle opere pubbliche, dell’arredo urbano, della riqualificazione delle aree ormai in forte degrado e distribuite sul territorio comunale. Mi riferisco alla zona T1, all’ex Palazzo Pesce, alle ex scuole elementari di via Roma e non solo. Non dimentichiamoci che sono ormai più di dieci anni che l’ex scuole di Muragne regnano in uno stato di abbandono e degrado”.

“La nostra principale idea per far crescere Ceriale consiste nel creare un ambiente che possa far si di avere un turismo outdoor 365 giorni l’anno con la possibilità di fare trekking, di andare in mountain bike, di ospitare scolaresche e famiglie che possano fare esperienze naturalistiche nel nostro territorio, il tutto con la messa in campo di un progetto ambizioso che prevede il recupero di sentieri e siti che sono alle spalle del nostro abitato, realizzando un collegamento con i paesi limitrofi già attivi in questo ambito. Punteremo altresì sulla sicurezza urbana che riveste un ruolo fondamentale nell’ambito delle politiche pubbliche sociali”.

“Sono consapevole che i progetti da realizzare sono tanti e sarà necessario molto l’impegno. Amministrare un Comune vuol dire confrontarsi ogni giorno con le associazioni, con le scuole, con le attività presenti sul territorio, con i singoli cittadini, ma sono pronto insieme alla mia squadra ad assumermi questa responsabilità affinché le cose vengano realizzate nel migliore dei modi e nell’esclusivo interesse della comunità locale”.