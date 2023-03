Piantumazioni, potature, interventi antiparassitari e nuovi impianti di irrigazione: l’impegno del Comune di Borghetto per il verde pubblico

Borghetto Santo Spirito. Prosegue l’impegno dell’amministrazione del sindaco Giancarlo Canepa nella cura e tutela del verde pubblico di Borghetto Santo Spirito.

“L’aver conseguito la recente menzione speciale per la Sezione Verde Urbano nel prestigioso contesto del MyPlant a Milano (per la realizzazione del parco urbano in località Madonna degli Angeli) non è da intendersi come un traguardo ma come un punto di partenza per crescere e diffondere una maggiore sensibilità ambientale – spiega il consigliere delegato al verde pubblico Paolo Erre – In questi mesi infatti, stanno proseguendo i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria stabiliti con gli uffici ed eseguiti per la maggior parte dalla maestranze interne”.

Si è partiti con la potatura e rifilatura del fusto di circa 100 palme (un intervento “particolarmente apprezzato dalla cittadinanza ed attività commerciali fronte Aurelia”, sottolinea Erre) per poi proseguire con i numerosi esemplari di oleandro, i lecci, i ligustri fino ad arrivare ad esemplari di conifere ad altissimo fusto (pinus pinea) presenti essenzialmente nel giardini della scuola dell’infanzia di via Milano. La programmazione, compatibilmente con le condizioni meteo e l’arrivo della stagione ottimale, terminerà con gli agrumi ornamentali siti prevalentemente in via Giardini.

“Ulteriore elemento di attenzione ed in fase di completamento è stata l’esecuzione, da parte di una ditta specializzata in interventi di endoterapia (con validità di per tre stagioni invernali e coperta da garanzia assoluta) contro la processionaria del pino; gli interventi hanno interessato 30 conifere ad altissimo fusto (pini e cedri) sparse nel territorio comunale e che storicamente presentavano tali criticità”.

“Nell’ottica di un utilizzo più consapevole delle risorse idriche, si è inoltre provveduto a dotare ulteriori aree verdi con sistemi di irrigazione automatizzata e non più manuale (vedi il Parco Pineland e la cosiddetta rotonda del Gabbiano) e, fatto salvo il reperimento delle risorse necessarie, analoghi interventi sono già stati programmati in altre zone (come il bosco ‘Mosaico Verde). Tali interventi si inseriscono nel programma di cura e manutenzione del verde del paese affinché migliori la qualità della vita e la sicurezza per i cittadini di oggi e di domani”, conclude Erre.