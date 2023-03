Piano sociosanitario, Lista Sansa: “Snobbati medici e sindacati”

Liguria. “Troviamo grave che dopo mesi di annunci, bozze e indiscrezioni Toti abbia preferito presentare il piano sociosanitario – che è il documento più importante di questa legislatura – prima alla stampa che ai rappresentanti dei medici, ai sindacati e al Consiglio regionale”. Questa la critica dei consiglieri regionali della Lista Sansa, Ferruccio Sansa, Roberto Centi e Selena Candia, in seguito alla presentazione del piano sociosanitario.

“Con il nuovo piano sociosanitario la Giunta Toti ha perso un’occasione per coinvolgere le professionalità della nostra regione, ascoltarle, e raccogliere contributi di idee ed esperienze – fa notare Ferruccio Sansa -. Hanno preferito fare tutto da soli seguendo il disegno di fondo di privatizzare la Sanità pubblica. E i risultati, purtroppo, li vediamo già da tempo nella nostra vita quotidiana”.

Su questo aspetto il consigliere Roberto Centi risponde anche alla dichiarata apertura, da parte di Toti, a modificare il piano raccogliendo nuove osservazioni. “Non credo a quello che dice Toti sulla possibilità di revisionare il piano perché anche in questo caso sta adoperando il solito modus operandi che ben conosciamo – rimarca Centi -. Ovvero far passare l’iniziativa politica facendola votare senza alcun passaggio democratico prima. Come è successo anche in sede di Bilancio”.

Nello specifico del piano sociosanitario disegnato dalla Giunta Toti, Centi pone l’attenzione soprattutto sul problema dell’accentramento dei presidi e delle prestazioni sanitarie. ” Il piano sociosanitario risponde più a regole di distribuzione sul territorio di risorse edilizie e professionali che ai reali bisogni dei territori – osserva -. Non c’è un’adeguata presa in carico delle aree interne e le Case della Comunità sono sparse sul territorio solo in base alle esigenze edilizie, usando come giustificazione il fatto che il Pnrr non prevedeva la costruzione di nuove strutture sanitarie. Inoltre questo piano non tiene conto degli squilibri tra le Asl, persegue la centralizzazione verso Genova e comunque verso poli territoriali che lasciano scoperti ampi territori”.

“Il progetto del ‘San Martino diffuso’, sulla falsariga di quanto già in atto con il ‘Gaslini diffuso’ – aggiunge Centi – non è altro che un accentramento verso territori sempre più ristretti, con la scusa delle prestazioni numericamente sufficienti per garantire il servizio. Benché le Asl rimangano cinque, di fatto con questo piano è previsto un accorpamento sulle ‘ali’, che significa avere tre Asl. Da spezzino poi mi preme segnalare la grottesca situazione del Felettino, che si vede rimandato al 2027 con un piano finanziario discutibile e nel quale di recente è entrata esplicitamente la vendita del Sant’Andrea con una sottovalutazione del potenziale dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana”.

“Tutti questi problemi evidenziati vengono però dopo il principale problema che è la carenza di personale – conclude Roberto Centi -. Per questo serve un piano di assunzioni, servono concorsi a tempo indeterminato, serve attrarre personale medico e paramedico per evitare la mobilità passiva verso le regioni vicine, un fenomeno quest’ultimo che oggi ci vede primeggiare, ahinoi, come regione. Noi saremo puntuali nelle osservazioni ai singoli punti in Commissione e nel dibattito pubblico che seguirà”.