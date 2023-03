Piano socio sanitario, Cgil: “Da Regione ancora nessun passaggio con territorio e organizzazioni sindacali”

Savona. “Dopo le ennesime dichiarazioni del presidente Giovanni Toti e dell’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola sui progetti socio sanitari che saranno messi in campo in provincia di Savona, constatiamo ancora una volta che nessun passaggio è stato fatto con il territorio e con le organizzazioni sindacali territoriali savonesi. Solo titoli, dichiarazioni e nulla di più”. Lo affermano in una nota Cgil Savona e Fp Cgil Savona.

“È necessario che Regione e Asl2, così come chiediamo da diversi mesi alla Regione e da circa due settimane al commissario di Asl2, calendarizzino al più presto un incontro con le organizzazioni sindacali ed inizino a discutere su ciò che è fondamentale mettere a terra dal punto di vista socio sanitario per il territorio savonese. Inoltre lo scorso 3 febbraio presso la sede della provincia di Savona consiglieri regionali tutti, ma soprattutto quelli di maggioranza Alessandro Bozzano e Angelo Vaccarezza, si sono impegnati a sollecitare proprio l’assessore Gratarola al fine di fissare un incontro territoriale”.

“Siamo certi che i consiglieri abbiano fatto il sollecito e che la regione convochi l’incontro in oggetto”, concludono i sindacalisti.