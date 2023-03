Piano regionale delle infratrutture, Pasa (Cgil): “Per il savonese escluse opere strategiche come la ferrovia Savona-Torino”

Savona. “Apprendiamo che per la Provincia di Savona esiste un piano per chiedere il finanziamento pubblico (totale per la Liguria di circa 10 miliardi euro) per nuove opere stradali e ferroviarie considerate strategiche: l’Aurelia Bis, il raddoppio ferroviario e la bretella autostradale Albenga-Carcare-Predosa. Tutte e tre le infrastrutture indicate nel Piano , almeno per quanto apprendiamo dalla Regione attraverso gli organi di stampa – abitudine profondamente sbagliata da parte di questa Amministrazione Regionale su qualsiasi tema – sono straordinariamente importanti per il nostro territorio , tanto che la nostra organizzazione insieme a Cisl e Uil di Savona le ha inserite nel Dossier”. Lo dichiara Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil Savona.

E prosegue: “La Regione Liguria dimentica troppo spesso quando si parla della Provincia di Savona di tutte le opere infrastrutturali strategiche e non solo di un pezzo”.

Tra le infrastrutture strategiche per il territorio – ricorda Pasa -, insieme a quelle già evidenziate dalla Regione, c’è il potenziamento della rete ferroviaria Savona – Torino attraverso: la posa di un secondo binario tra Savona e Altare lungo la sede già predisposta e mai ultimata (Linea Savona San Giuseppe di Cairo – Via Altare), la progettazione e realizzazione – in Accordo con Regione Piemonte – di un nuovo tronco da Ceva ad Altare al fine di eliminare il collo di bottiglia esistente (opera di soli 20 km che eliminerebbe le 2 acclività di Cosseria e Sale Langhe con enormi benefici sui tempi di percorrenza)”.

“La Regione Liguria e il Presidente Toti dovrebbe ricordare sempre e soprattutto nelle sedi istituzionali che hanno votato all’unanimità nella IV commissione consiliare regionale, nella seduta del 1 luglio 2019 il potenziamento della linea ferroviaria Savona-Torino”.