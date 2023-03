Piana e Mai (Lega): “Ok di Regione Liguria all’autonomia, risposte più adeguate e tempestive alle necessità dei liguri”

Liguria. “Entro la fine del 2023 è in programma la conclusione dell’iter della legge sull’autonomia”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Stefano Mai (capogruppo) e Alessio Piana (presidente della terza commissione attività produttive).

“L’assemblea legislativa della Liguria ha quindi approvato, a maggioranza, l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta a proseguire con perseveranza il confronto con il Governo e, in particolare, col ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, per dare concreta attuazione all’importante riforma nella nostra regione e, in praticolare, per ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale così come previsto dall’articolo 116 della Costituzione e sancito dai recenti atti regionali. Con l’autonomia della Regione Liguria, tra le altre cose, si potrà rafforzare il ruolo nevralgico in ambito socio-economico a beneficio del territorio e nell’interesse della comunità locale e nazionale”.

“Infatti, molte risorse finanziarie potranno essere mantenute nella nostra realtà territoriale al fine di dare risposte più adeguate e tempestive ai bisogni e alle necessità della popolazione ligure. Vogliamo sottolineare l’assurda opposizione ideologica della minoranza, come nel caso dei Lep di cui hanno discusso in aula: ancora prima che i livelli essenziali delle prestazioni siano definiti loro hanno già espresso contezza che saranno discriminatori per alcune Regioni, in particolare del Sud e addirittura per la Liguria”.