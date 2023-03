Liguria. Sindacati e lavoratori davanti al Consiglio regionale, la loro voce per chiedere l’atteso incontro al ministero e avere certezze sulle prospettive industriali di Piaggio Aerospace, azienda che occupa in Liguria quasi 900 persone tra i siti produttivi di Villanova d’Albenmga e Genova.

In attesa del faccia a faccia con il presidente della Regione Giovanni Toti e i capigruppo dell’Assemblea legislativa ligure, le organizzazioni sindacali di categoria hanno rilanciato le loro richieste. Per Andrea Divano (Rsu Fim-Cisl): “È un’azienda in fallimento, oggi abbiamo organizzato questo presidio in quanto per noi è importantissimo essere convocati al ministero. Siamo venuti in Regione a chiedere che si faccia da garante”.

E Roberto Gaglione (Rsu Fiom-Cgil) aggiunge: “Ormai da anni chiediamo un incontro all’ex Mise. Abbiamo bisogno che la Regione ci affianchi direttamente in questo percorso, che sia lei ad aprirci la strada nelle sedi governative. Piaggio ormai da cinque anni è in amministrazione straordinaria, abbiamo commesse e un portafoglio ordini, ma manca un industriale che immetta denaro fresco, con investimenti e un piano di vero rilancio, mentre un commissario pensa al bilancio e ad aspetti di carattere gestionale”.

Gino Soraggi (Rsu Uilm) sottolinea: “Speriamo che dal governo ci sia un cambio di rotta. Sono stati nominati altri due commissari, ma è indispensabile una maggiore presenza della Regione Liguria. Piaggio è un’industria storica del Genovesato e del Ponente, serve più che mai il supporto della politica locale e delle istituzioni”.

Naturalmente la vertenza industriale della Piaggio investe anche tutto l’indotto, in primis la stessa Laerh di Albenga che ad oggi occupa 44 persone oltre ad alcuni interinali: “Siamo di fatto un ramo dislocato dell’azienda, una esternalizzazione della produzione aeronautica che riguarda le fusoliere, quindi legati direttamente alle sorti del nostro maggiore committente” afferma Gianmarco Vallone (Rsu Fiom-Cgil).

guarda tutte le foto 6



Piaggio Aerospace, la protesta in Regione

“Dopo momenti difficili ora intravediamo qualche miglioramento grazie a qualche nuova commessa che, fortunatamente, ha riportato carichi di lavoro. Tuttavia è chiaro che non possiamo certo perdere gli ordini della Piaggio e in particolare del prodotto P.180” conclude.