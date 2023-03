Piaggio Aerospace, il 14 marzo presidio a Genova: “La Regione organizzi un incontro con il Ministero”

Villanova d’Albenga. Un presidio in piazza De Ferrari a Genova per chiedere alla Regione di farsi garante delle richieste dei lavoratori e calendarizzare un incontro con il MIMIT. È questa la nuova iniziativa lanciata dalle Rsu di Piaggio Aerospace e Piaggio Aviation di Villanova d’Albenga e Genova.

La manifestazione si terrà nella mattinata di martedì 14 marzo, in concomitanza con la seduta del Consiglio regionale: sotto il palazzo della Regione, oltre i sindacati, sarà presente anche una delegazione di lavoratori. “Auspichiamo che la Regione Liguria trovi ascolto dal nuovo Governo nell’importante vertenza del nostro territorio”, dicono le Rsu.

L’iniziativa, infatti, arriva dopo la nomina di due nuovi commissari da parte del Ministero, che affiancheranno l’attuale commissario straordinario Vincenzo Nicastro: si tratta di Carmelo Cosentino e Gianpaolo Davide Rossetti, due figure con una lunga esperienza manageriale e dirigenziale nel settore aeronautico. L’obiettivo, stando alle indicazioni ministeriali, è di dare una svolta rapida e definitiva al futuro dell’azienda e alla nuova proprietà, questo per non disperdere il potenziale strategico dei siti produttivi a Villanova e Genova.

L‘integrazione ministeriale dell’organo commissariale del gruppo Piaggio Aerospace è stata accolta positivamente dalla Regione Liguria, tirata in ballo dalle stesse organizzazioni sindacali per i mancati interventi e pressing su governo e ministero nella ricerca di una soluzione industriale, con la vertenza che si trascina ormai da diversi anni. “Accogliamo, con favore la decisione del ministero delle Imprese e del Made in Italy di integrare, con nuove figure professionali, il collegio commissariale, in modo da supportare il commissario straordinario, l’avvocato Vincenzo Nicastro, a riavviare con massima urgenza la nuova procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo”, ha commentato l‘assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti.

Oltre al presidio di martedì prossimo, Fim Fiom Uilm si attiverà per inoltrare una richiesta d’incontro a Piaggio AeroSpace con la nuova struttura commissariale e all’Unione Industriali di Savona.