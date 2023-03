Piaggio Aerospace, i Commissari ai sindacati: “Terza gara per soluzione industriale”

Villanova d’Albenga. “Stiamo già lavorando alla messa a punto della terza gara, con l’obiettivo di individuare una soluzione industriale che garantisca a Piaggio Aerospace e ai suoi dipendenti un futuro degno di un asset strategico”. Con queste parole Davide Rossetti e Carmelo Cosentino – i due nuovi Commissari di Piaggio Aerospace che ora affiancano il commissario straordinario Vincenzo Nicastro – hanno esordito all’incontro con le rappresentanze sindacali che ha avuto luogo oggi pomeriggio presso la sede della società, a Villanova d’Albenga.

Gli ha fatto eco lo stesso Nicastro: “Il contributo dei due nuovi Commissari, che hanno un ricco bagaglio di esperienza specifica, ci permetterà di valutare compiutamente – sia tra i tanti player italiani e internazionali che hanno manifestato interesse sia tra possibili nuovi soggetti interessati – quello in grado di assicurare il rilancio di una azienda che è strategica per il nostro Paese”.

“Non dimentichiamo”, hanno aggiunto i commissari, “che Piaggio Aerospace è una delle poche aziende al mondo in grado di gestire l’intero processo aeronautico: ovvero sviluppare, certificare, produrre e manutenere i propri velivoli”.

I tre Commissari hanno preferito non sbilanciarsi su previsioni circa il lancio del bando e la possibile conclusione del processo. “Ma non verrà perso un solo minuto”, hanno assicurato, “mentre mobiliteremo tutte le risorse a nostra disposizione per raggiungere l’obiettivo proprio della procedura: ovvero trovare una soluzione di lungo periodo per Piaggio Aerospace entro il minor tempo possibile”.

Il rafforzamento dell’organo commissariale di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace, è stato deciso con due distinti decreti firmati dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il primo marzo scorso.

Rossetti – un dottore commercialista in Roma di origini pugliesi con specifiche professionalità ed esperienza nel settore delle grandi imprese in crisi e della governance aziendale – avrà funzioni di coordinamento della terna commissariale, mentre Cosentino, palermitano-milanese, è super manager di lungo corso con una profonda conoscenza dei personaggi e dei temi del settore aeronautico a livello internazionale.