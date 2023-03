Peste suina, la proposta per ridurre i cinghiali: “Usare gli anticoncezionali dei canguri”

Genova. Usare gli anticoncezionali dei canguri per ridurre il numero di cinghiali in libertà e risolvere il problema della peste suina. È la proposta lanciata da Angelo Ferrari, direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta ed ex commissario straordinario per la peste suina, intervenuto a margine di un convegno.

“Sarebbe una soluzione a livello nazionale – ha detto Ferrari, le cui parole sono riportate dall’Ansa – per affrontare il problema della peste suina attraverso un depopolamento incruento.

Ferrari, scaduto il mandato affidato dal governo Draghi, è stato sostituito nel ruolo di commissario straordinario da Vincenzo Caputo, già direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ‘Togo Rosati’.

Il ministero della Salute ha recentemente commissionato uno studio in Australia sul vaccino immuno-contraccettivo GonaCon all’Ispra e all’Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno. “I vaccini anti peste suina non stanno funzionando granché, i test rapidi sulla positività dei cinghiali al virus hanno ancora un margine di errore elevato, quindi il vaccino anticoncezionale potrebbe essere la strada giusta da seguire”, ribadisce l’esperto.

Ferrari spiega che “il vaccino andrebbe somministrato per bocca e messo nel foraggio” perciò l’Istituto zooprofilattico sta testando reti circolari, non più gabbie singole, in grado di intrappolare momentaneamente intere famiglie di cinghiali.

Secondo l’ultimo aggiornamento, nella zona di restrizione II” sono 484 le positività accertate, di cui 285 e 139 in Liguria. E crescono i contagi nel savonese, oltre all’area di Sassello fin da subito zona rossa, l’emergenza sanitaria sta interessando Mioglia e Dego, con i primi casi accertati.

Una situazione che ha creato non poche polemiche e prese di posizione sia dalle comunità locali interessate dal problema quanto dagli stessi operatori economici che stanno subendo restrizioni e limitazioni per la presenza del virus alimentato dall’incremento esponenziale degli ungulati.