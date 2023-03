Peste suina, gli animalisti con l’ex commissario: “Sarebbe efficaci i contraccettivi”

Sassello. “Nulla di nuovo dalla riunione/consiglio del comune di Sassello sull’epidemia di peste suina!”. Lo rileva l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA), che non può che sottolineare che da oltre un anno assistiamo alla “telenovela” di assessori regionali, sindaci ed associazioni agricole che chiedono di aprire ed intensificare la caccia, fingendo di ignorare che la scienza ha dimostrato che l’attività venatoria fa impennare la fertilità della specie; e che catturare in gabbie e fucilare innocui cinghiali alla ricerca di cibo in città, invece di segregare i cassonetti della spazzatura e gestire meglio l’umido, è solo un’inutile e barbaro maltrattamento”.

“E che fare battute di caccia in zone in cui è presente l’epidemia farà muovere in fuga i cinghiali, sani o malati, che diffonderanno ancora di più la malattia e, se la recinzione della zona rossa non è completa o completata, la esporteranno anche nelle aree finora integre”.

“Tutti zitti, a parte l’ex commissario, sui sistemi alternativi di contenimento dell’epidemia: OSA ribatte da mesi che nei cinghiali gli immuno-contraccettivi di ultima generazione (GonaConTM) procurano efficacemente l’infertilità, con una singola somministrazione, dai 3 ai 5 anni: il problema di limitare l’assunzione alla specie obiettivo viene risolto introducendo le “pillole” in un “dispenser” con un piatto di circa 5 chili, che solo il muso e la forza di un cinghiale riesce a sollevare. Ricerche interessanti sono già state condotte negli Stati Uniti ed hanno come referente italiano la professoressa G. Massei”

“Ci vorrebbe il coraggio di sperimentare questo metodo innovativo anche in Italia, se solo la “gestione della fauna” non fosse gestita da una maggioranza “bulgara” pro-caccia di ministri, parlamentari, governatori, assessori e consiglieri regionali, fino a sindaci e segretari di quasi tutti i partiti politici. E la riunione avvenuta a Sassello ne è la prova” conclude l’associazione animalista.