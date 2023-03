Peste suina, dopo Varazze tocca a Savona: primo caso positivo e fuori dalla zona rossa

Savona. È stata confermata la positività riscontrata in una carcassa di cinghiale rinvenuta a Savona, nella zona del Santuario. Dopo le analisi, purtroppo il responso ha fugato ogni possibile dubbio.

I positivi sono ora 525, sei in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte rimangono stabili a 332, in Liguria salgono a 193.

I nuovi 6 casi liguri sono stati registrati, come detto, a Savona; 5 in provincia di Genova: 2 a Isola del Cantone (15 positività da quando è iniziata l’emergenza), 1 a Savignone (otto), 2 a Torriglia (sette).

Per quanto riguarda il ritrovamento di Savona, inoltre, è avvenuto fuori dalla zona di restrizione ed è il primo esterno alla cosiddetta “zona rossa”. Resta ora da capire se i confini della stessa saranno allargati di conseguenza prima che il virus possa diffondersi.