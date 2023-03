Pesta suina, è allarme sull’aumento dei casi: vertice regionale con il nuovo commissario

Regione. L’annuncio oggi da parte dell’assessore regionale Alessandro Piana, a margine dell’inaugurazione del Salone dell’Agroalimentare di Finalborgo: per la prossima settimana è stata fissato un vertice regionale con il nuovo commissario per l’emergenza sulla peste suina Vincenzo Caputo, alla presenza dello stesso assessore Piana, oltre che del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore alla sanità Angelo Gratarola.

“E’ chiaro che cresce la preoccupazione in quanto le positività sono in aumento e si stanno allargando nei territori del nostro entroterra” ha detto Piana. “Così come è altrettanto evidente che le misure fino ad ora adottate non hanno prodotto i risultati sperati, per questo, anche grazie al supporto commissariale, per la Liguria è necessario un rapido cambio di passo nell’affrontare e risolvere l’epidemia dovuta al sovrappopolamento dei cinghiali”.

“Come Regione siamo riusciti ad evitare ogni possibile passaggio del virus dalla dimensione selvatica a quella domestica, tuttavia è fondamentale arginare subito il fenomeno in quanto una estensione territoriale, anche a regioni limitrofe, avrebbe gravi ripercussioni sulla filiera suinicola che rappresenta una parte essenziale dell’agroalimentare e dell’export italiano” aggiunge ancora l’assessore regionale.

“Oltre ai controlli massicci e un costante monitoraggio sanitario, è indispensable procedere con un piano abbattimenti strutturale e vedere procedure idonee di logistica sanitaria legata alle carcasse e al loro smaltimento. Per questo al tavolo tecnico con il nuovo commissario metteremo a punto un nuovo pacchetto di misure per bloccare e risolvere il problema” conclude Piana.

Mentre si delinea una possibile svolta in merito alle azioni sull’emergenza, c’è attesa a Sassello per il Consiglio comunale straordinario e aperto al pubblico in programma il prossimo 18 marzo, dedicato proprio alla peste suina che nella località della Valle dell’Erro ha visto una escalation di positività, oltre ai nuovi casi nei comuni savonesi, ieri il primo anche a Urbe.

Una estensione dell’epidemia che agita gli stessi operatori economici dell’entroterra, a cominciare dalle filiere agricole e del turismo outdoor: alla speciale seduta del parlamentino sassellese sarà presente anche il presidente provinciale di Cia Savona e vice presidente regionale Sandro Gagliolo, assieme ad altre rappresentanze di categoria e delle associazioni, che chiedono una vera eradicazione degli ungulati nelle zone boschive e, ormai, non solo… Infatti, resta la questione sicurezza, urbana e stradale, tra le criticità presenti nella medesima emergenza virale ancora in atto.