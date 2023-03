Periodo di grandi successi per lo sport carcarese, Ugdonne: “Momento d’oro. Grazie a società, atleti e tecnici”

Carcare. “E’ un momento d’oro per lo sport carcarese. Il nostro paese può vantare una grande varietà di discipline sportive e, a giudicare dai brillanti risultati, le associazioni presenti sul territorio sono indubbiamente di una qualità superiore alla media”. Così Giorgia Ugdonne, assessore allo Sport del Comune di Carcare commenta soddisfatta i risultati ottenuti in queste settimane dalle associazioni sportive del paese, in particolare nella pallavolo, nel karate e nell’arrampicata.

“In questi anni – ricorda Ugdonne – abbiamo investito sulle strutture che le ospitano, stante l’importanza dello sport per la salute fisica e mentale, oltre che come valenza di aggregazione e socializzazione. Ringrazio dunque in primis gli atleti, ma anche i tecnici e le società che con questi risultati hanno contribuito a portare in alto il nome di Carcare.”

In queste settimana, infatti, sono numerosi i successi arrivati per lo sport carcarese, in diverse discipline. A partire dalla Pallavolo Carcare che è stata insignita con il riconoscimento della Stella di bronzo CONI per meriti sportivi, che premia l’attività svolta dagli atleti carcaresi, guidati da allenatori validi e preparati. La Stella si associa ad altri riconoscimenti già ottenuti all’inizio dell’anno, come l’assegnazione del Marchio d’argento FIPAV per il settore giovanile di qualità 2022-2023. “Ringrazio la FIPAV ed il CONI per aver premiato la nostra attività – dice il presidente della Pallavolo Carcare Michele Lorenzo . Questi premi riconoscono il lavoro di gruppo sostenuto dal direttivo e dai dirigenti e ne vado fiero.” Inoltre sono tre gli atleti carcaresi che sono stati selezionati per prendere parte agli stage presso il club della Nazionale Italiana: Filippo Leoncavallo, Filippo Garra e Francesco Dotta.

Il Karate Club Savona si è aggiudicato il primo posto nel Campionato Italiano a squadre di combattimento, tenutosi ad Ostia Lido. Nella squadra, composta da sette atlete, ben tre sono carcaresi e provenienti dalla palestra dal gruppo di Carcare. Paola Giordani, Beatrice Manca Perotti e Giorgia Brignone hanno ottenuto un risultato eccellente, primeggiando nelle rispettive categorie di peso. Un meritato successo per l’impegno costante in questa disciplina, e una grande soddisfazione per i maestri carcaresi Alex Torresan e Giacomo Lanza che le hanno viste crescere sui nostri tappeti, fino ad arrivare alla vetta.

Anche dalle pareti dell’arrampicata arrivano soddisfazioni importanti, come racconta Davide Abrile di Vertikarcare: “La stagione 2023 è iniziata nel migliore dei modi per la società Vertikarcare: dopo le due gare del regionale assoluto, Viola Bergamelli e Mario Gardella si sono laureati campioni regionali assoluti. Grazie a questo risultato i due atleti Vertikarcare parteciperanno di diritto al campionato italiano, la massima serie agonistica nelle gare di arrampicata”. La società carcarese, in virtù di questi risultati, e di quelli degli altri componenti della squadra (5 maschi e 3 femmine nella top ten della classifica) ha vinto anche il campionato regionale a squadre. Anche a livello giovanile le gare sono iniziate bene, con 9 atleti sul podio nella prima gara regionale, fra cui spiccano le vittorie di Mario Gardella e Gaia Strazzarino in U20, e Riccardo Goso in U16.