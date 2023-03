Perchè donare il 5×1000 alla Polisportiva del Finale? Per aiutare a realizzare il sogno sportivo dei bambini

La Polisportiva del Finale, da quasi 30 anni, svolge un importante ruolo nel mondo sportivo del Finalese.

Il suo scopo è quello di sostenere, organizzare e promuovere lo sport a livello agonistico, amatoriale, inclusivo e sociale, stimolando la partecipazione e la collaborazione di tutti gli abitanti di Finale Ligure e dintorni.

Propone attività sportive e non solo per persone di tutte le età, dai bambini più piccoli, anche in età prescolare ai ragazzi, agli adulti e agli anziani, collaborando anche con le scuole di ogni ordine e grado del finalese e di alcuni comuni vicini.

Si occupa inoltre di gestire diversi impianti sportivi del Comune di Finale Ligure e la palestra comunale di Tovo San Giacomo.

Propone, attraverso le sezioni ed i settori che ne fanno parte, numerose attività sportive, come: pallacanestro, pallavolo, Aikido, Scherma, Kung Fu, Tiro con l’Arco, Ginnastica Ritmica e Artistica, Atletica, Volteggio Equestre, Parapendio, Wing Chun, Kettlebell, Ginnastica Dolce, Pilates, Baseball e Softball, Sport da Combattimento, Pesca Sportiva, Krav Maga, Trailrunning, Trekking e Mountain Bike.

Organizza eventi sportivi e propone attività ricreative per trascorrere sportivamente il proprio tempo libero, come il Minigolf di Finalpia e la spiaggia Amici del Mare, o il centro sportivo di Varigotti, dove è possibile fare scuola di tennis estiva o giocare a calcetto.

Patrocinata dal Comune di Finale Ligure, svolge prevalentemente la propria attività all’interno di strutture sportive e palestre scolastiche comunali che gestisce attraverso apposite convenzioni.

Tutti gli investimenti che vengono portati avanti, sugli impianti, sulle attrezzature, sulle risorse umane, sono finalizzati a dare sempre maggiore qualità all’offerta, ovviamente con tanti sacrifici e grazie alla collaborazione del Comune di Finale Ligure.

Nel realizzare tutto ciò, possono aiutarci le aziende, mediante sponsorizzazioni, contraccambiate da vari strumenti di pubblicizzazione, ma è importante anche l’aiuto dei privati: con il piccolo gesto di donare il 5×1000, possiamo realizzare tanti progetti ed eventi rivolti in primis a bambini e ragazzi, ma anche a persone di ogni età, adulti e anziani, senza dimenticare la possibilità di includere all’interno dei nostri progetti chiunque desideri far parte della nostra grande famiglia.

Ringraziamo calorosamente in anticipo chi vorrà contribuire a questi ed ai futuri progetti che vogliamo realizzare, mantenendo sempre proposte accessibili e adatte a tutti!!

