Pedonalizzazioni Savona, i commercianti in Comune: “Fate in modo che non sia il colpo di grazia per la città”

Savona. “Decisione senza logica, sarebbe stato meglio usare le risorse per riqualificare la zona già pedonale. Ormai il centro storico è riservato ai residenti“. Polemica per il calo di incassi dei commercianti del centro (non solo le zone diventate pedonali recentemente) e residenti ascoltati durante la seduta della seconda commissione consiliare, richiesta dalla minoranza, relativamente alla pedonalizzazione di alcune vie del centro cittadino.

Nel mirino dei presenti i tempi della decisione, la carenza di parcheggi, la difficoltà di raggiungere Savona per chi viene dai comuni limitrofi. Presenti decine di persone tra commercianti e residenti. Assente il sindaco Marco Russo, in aula, invece, il vicesindaco Elisa Di Padova, gli assessori Ilaria Becco, Lionello Parodi e Riccardo Viaggi.

Lia Ciciliot, residente in centro, ha chiesto: “Qual è l’obiettivo di queste chiusure? Possono essere considerate lo scossone di cui Savona ha bisogno in questo moemnto per una rinascita?”. Giulia Di Biase, infermiera, si sofferma sul traffico: “E’ concentrato in pochissime vie”. E riporta l’esempio di chi è reperibile: “Sul proprio mezzo non c’è niente che permette di essere riconosciuti. E’ già una motivazione più che valida per non dirottare il traffico in un unica via”. E chiede le motivazioni sui tempi: “Perchè in questo momento? Dalla sera alla mattina. Io non vedo una logica“.

Francesco Ferro, residente in centro e titolare di un bed and breakfast, aggiunge: “Savona era già una delle città più pedonali in Italia. Inoltre, non abbiamo un servizio di trasporto pubblico adeguato”. E propone di pedonalizzare vie che incidono meno sul traffico. Alessandra Bernini, titolare di un negozio di abbigliamento in via Manzoni, solleva la questione sicurezza: “Solo nelle ultime settimane sono stati diversi gli episodi di aggressioni e spaccate. Via Paleocapa è una latrina a cielo aperto. Sarebbe stato meglio usare le risorse per riqualificare le zone già chiuse. Le pedonalizzazioni non sono la cura, fate in modo che non sia il colpo di grazia”.

Alessandro Attilio, commerciante di via Manzoni: “Io vedo la differenza rispetto a prima, le persone non vengono più. Il centro storico è riservato ai residenti. Il Comune doveva pensare a come chiudere, si poteva iniziare con sabato, domenica e lunedì”. Marco Bozzo, esercente: “I residenti hanno già abbastanza parcheggi, se si vuole rendere la città appetibile bisogna trovare il modo di permettere alle persone di arrivare e parcheggiare“.

Tra il pubblico spunta anche un cartello: “Ora basta lasciateci lavorare”, poi tolto in seguito alla richiesta del presidente della commissione perchè “vietato dal regolamento”. Poi una polemica: “C’è qualcuno che scrive sul telefono gli altri parlano tra di loro, ci fosse qualcuno che ascolta”.

Il consigliere Ileana Romagnoli ha puntato il dito contro i parcheggi: “La gente a questo punto preferisce andare altrove piuttosto che andare a Savona. I negozi non sono solo qui. Dobbiamo garantire che l’economia savonese vada avanti, non bastano i musei per attrarre persone“. Il consigliere Manuel Meles fa eco: “Invito a fare una riflessione, a fare un passo indietro, i progetti di riqualificazione andavano fatti prima della chiusura. Chi fa i conti con disagi quotidiani e calo degli incassi sono i commercianti“. E, come il collega Federico Mij, pone l’accento sulla necessità di sviluppare il trasporto pubblico locale.

L’intervento di Luigi Lanza ha sollevato le critiche del pubblico: “E’ comprensibile il disagio espresso in questa sede – ha detto Lanza -, ma non bisogna sovrapporre problemi diversi. Non è vero che le pedonalizzazioni sono state improvvisate e sono stati calati dall’altro. Da piazza del Popolo a via Manzoni ci vogliono 4 minuti a piedi, dal Priamar ci sono parcheggi a pagamento”. Il consigliere Maurizio Scaramuzza replica a Lanza: “Bisogna avere rispetto dei commercianti perché sono la vita della città, non è possibile sentire che sono ‘narrazioni’ da parte della maggioranza perché è il commercio che regge la città”.

Il consigliere Fabio Orsi critica il percorso fatto dalla giunta: “Questa è una pedonalizzazione pedagogica, ci insegnate come bisogna vivere. Voi volete dare lo scossone alla città con chiusure raffazzonate per riappropriarci degli spazi. Devono essere svolti incontri pubblici per procedere con queste modifiche, il fatto che non lo abbiate fatto dà la misura del vostro operato. Prima bisogna risolvere i problemi e poi procedere. Tornate indietro perchè la città va a sbattere”. Dello stesso avviso il consigliere Daniela Giaccardi che aggiunge: “Bisogna sapere ascoltare chi è di parere contrario con umiltà, pensare che queste persone che sono qua per contribuire a migliorare la situazione, non siamo tanto ridicoli”.

Il consigliere Alessandra Gemelli rilancia: “Non avevamo bisogno di una commissione oggi per conoscere i problemi. Sono mesi che la giunta incontra commercianti e cittadini. Organizziamo un’assemblea pubblica per arrivare a un punto perché difficilmente oggi ci alzeremo e qualcuno avrà cambiato idea, difficilmente avremo prodotto qualcosa di costruttivo”.

Sono state diverse le polemiche sollevate nelle settimane scorse da residenti, commercianti con la chiusura delle vie. Sono state lanciate diverse petizioni che hanno raccolto centinaia di firme. L’amministrazione in più occasioni ha ribadito la volontà di proseguire, eventualmente, apportando migliorie. Settimane fa, la giunta ha approvato un pacchetto di provvedimenti per favorire le attività commerciali e l’animazione delle vie appena pedonalizzate: tra le norme, uno “sconto” del 50% sul suolo pubblico per i negozi e bar presenti in queste zone.

Secondo un sondaggio lanciato sulla pagina Instagram di IVG.it a fine febbraio, i lettori si dividono sull’argomento: per il 55% (278) dei lettori che hanno risposto la situazione in seguito alle pedonalizzazioni è “peggio di prima”, mentre per il 25% (127) è una “buona idea, ma realizzata male”, per il 20% (100) è “meglio di prima”.