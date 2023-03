Pedonalizzazioni a Savona, incontro tra Comune e commercianti di corso Italia: in progetto eventi in collaborazione

Savona. “Proseguono i dialoghi di via sulle pedonalizzazioni, dialoghi iniziati in ottobre con il percorso partecipativo. Dall’incontro con i commercianti di corso Italia è arrivata un’ottima notizia: a settembre inaugura un nuovo negozio”. Ad annunciarlo il sindaco di Savona Marco Russo.

Alla riunione hanno partecipato una decina di commercianti e Ascom Confcommercio che hanno portato alcuni suggerimenti e dato disponibilità a coordinare i negozi per gli eventi di via compartecipati dal Comune.

“Tra le azioni migliorative emerse nell’incontro un allaccio all’elettricità pubblica da utilizzare durante le manifestazioni e gli eventi e un punto ricarica per e-bike o monopattini; un ritocco alla fascia oraria sperimentale del carico-scarico; telecamere, parcheggi a servizio dei negozi e l’implementazione dei pannelli intelligenti con la segnalazione dei posti liberi” spiega Russo.

L’amministrazione ha aggiornato i commercianti sui contatti con BPer e della volontà della banca di riallestire le vetrine con mostre, illuminazione e vernissage; del ruolo dello Iat per la pubblicizzazione del calendario delle varie iniziative di via; sul capitolo finanziamenti (115mila nel bilancio 2023 per progetti e primi interventi di restyling; 720mila chiesti alla Regione per completare la riqualificazione); del pacchetto per favorire il commercio.

“I commercianti hanno espresso la volontà di mettersi in rete per organizzare attività comuni su strada – illustra Russo -, ma anche apprezzamento per la piantumazione dei 20 nuovi lecci e per la pulizia con lavaggio strada del lunedì, oltre l’intenzione di allestire iniziative di via come le sfilate di moda o le luminarie di Natale”, conclude il primo cittadino.