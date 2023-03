Pasqua, gli albergatori savonesi: “Non c’è ancora il tutto esaurito, ma ci aspettiamo prenotazioni dell’ultimo minuto”

Savona. “Per Pasqua le prenotazioni sono buone, ci aspettiamo ancora prenotazioni all’ultimo minuto“. A dirlo i rappresentanti degli albergatori savonesi in vista delle festività pasquali.

La decisione di venire in Riviera dipende anche dal meteo: “Non c’è ancora il tutto esaurito, tanti decidono di chiamarci quando vedono le previsioni buone”, ha commentato Carlo Scrivano, direttore dell’Unione Provinciale Albergatori. Presenze già nei weekend a febbraio e marzo, le aspettative per l’estate sono alte: “La stagione estiva promette bene, già l’anno scorso eravamo ritornati ai livelli pre Covid”, ha aggiunto Scrivano. “La stagione estiva registrerà ‘dei più’, a meno che non emergano fattori esterni ad oggi non immaginabili”.

Ottimismo anche da Federalberghi: “Speriamo nel tempo e di avere turisti anche fuori dai ponti di aprile”, ha sottolineato il presidente Andrea Valle. E lancia una sfida: “Dobbiamo riuscire a incrementare le presenze anche fuori dai ponti, anche grazie all’outdoor di prolungare anche oltre l’estate le presenze”.

L’obiettivo è replicare i numeri dello scorso anno quando anche ad ottobre in Liguria, complice probabilmente il bel tempo, si sono registrati un milione di presenze con +17% rispetto al 2019.