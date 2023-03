Pasqua e Primavera, il programma di eventi con AsinOlla. E la “sorpresa” della Horse Academy

Pietra Ligure. L’arrivo della Primavera, con le festività di Pasqua e Pasquetta, e ancora i ponti primaverili: il parco natura “AsinOlla” a Pietra Ligure sarà protagonista di una serie di eventi e attrattive secondo la sua tradizionale mission: relax, natura, ambiente, animali e specialità gastronomiche, quest’anno con una particolare idea regalo grazie all’offerta della “Horse Academy”, il primo percorso ludico e formativo dedicato all’equitazione.

Grazie al team specializzato nelle attività assistite con gli amici animali, AsinOlla presenta il calendario di appuntamenti con pony e cavalli, forte anche dei suoi consolidati format esperienziali, “Battesimo della sella”, “Giochi in sella” e “Cavalli in spiaggia”.

Il corso prevede due differenti livelli ed è riservato per i bambini dai cinque anni in su, oltre che per gli adulti desiderosi di avvicinarsi al mondo equestre.

ASINOLLA HORSE ACADEMY – Due mini corsi in quattro lezioni alla scoperta dei nostri amici cavalli e pony.

I LIVELLO: STALLIERE: Quattro lezioni di base per apprendere l’ABC del cavallo. Quattro differenti laboratori ti sveleranno le nozioni fondamentali per approcciarsi al cavallo e al pony. Colleziona tutti i timbri sulla tua patente e consegui la qualifica di stalliere.

– Prima lezione sabato 22 aprile h. 15 conosciamo il cavallo (parti del corpo).

– Seconda lezione sabato 29/04 h. 15 (cosa mangia, dove vive il cavallo, puliamo la stalla, realizziamo una treccia di fieno.

– Terza lezione sabato 6 maggio h. 15 (il mantello, le marcature e le balzane, razze dei cavalli e discipline dell’equitazione).

– Quarta lezione sabato 13/05 h.15 (grooming: attività di pulizia del mantello e cura degli zoccoli, showing: mostra e piccolo concorso).

II LIVELLO: CAVALIERE/AMAZZONE: Continua il tuo percorso per conseguire la patente di cavallerizzo/amazzone. Dopo i primi quattro incontri, potrai affinare le tue capacità e sperimentare più da vicino l’equitazione, mettendoti alla prova e prendendo parte alle attività in sella.

– Prima lezione sabato 20 maggio ore 15: selle e finimenti, scomposizione – pulizia – riassemblaggio.

– Seconda lezione sabato 27/05 ore 15: caccia ai tesori – percorso a ostacoli (conduzione a mano) e caccia a carote mele e zuccherini.

– Terza lezione sabato 3 giugno ore 15: Staffetta.

– Quarta lezione sabato 10 giugno ore 15: Gimkana: giochi e percorsi in sella.

E in vista del periodo pasquale e dei ponti primaverili anche per i turisti e i visitatori della riviera non mancherà la possibilità di trascorrere una giornata davvero “green” con le attività esperienziali ed emozionali offerte dalla vocazione outdoor di AsinOlla. Oppure anche solo visitare il parco e godere dei suoi servizi: oltre alla ristorazione de “Il Vagabondo”, a disposizione degli ospiti postazioni con tavoli, barbecue, sdraio, amache e teli per passare alcune ore in relax e buona compagnia, in famiglia e tra amici.

Pasquetta al parco: lunedì 10 aprile trascorri la Pasquetta al parco Asinolla! Gusta la tua grigliata in compagnia degli amici o della famiglia, partecipa alle iniziative in programma o rilassati tra alberi e prati all’interno degli spazi della struttura. Al mattino CACCIA ALLE UOVA, alle ore 11.00, per i bambini con lo staff del parco natura pietrese. Dalle ore 14.00 gara di cavallo con percorso gimcana e dalle 16.00 ancora una gara a ostacoli all’interno della struttura.

CALENDARIO COMPLETO APPUNTAMENTI

Venerdì 7 aprile

Ore 10:00 Prendiamoci cura degli asinelli

Ore 10:30 Conosciamo le galline del parco

14:00 Coloriamo le uova

Ore 15:00 Giochi di equilibrio a cavallo

Sabato 8 aprile

Ore 10:30 Asino e pastore

Ore 11:00 Laboratorio di Pasqua

Ore 15:00 Mini trekking con gli asini

Ore 16:00 Battesimo della sella

Sabato 22 aprile

Ore 15:00 Horse Academy: diventa stalliere!

Ore 16:00 Battesimo della sella

Domenica 23 aprile

Ore 11:00 Diventiamo asinari

Ore 15:00 Giochi in sella

Ore 16:00 Battesimo della sella

Lunedi 24 aprile

Ore 14:00 Fun4kids

Ore 15:00 Volteggio a cavallo

Martedì 25 aprile: Grill&Beer – Festa della birra

11:00 Gioco e coccole con gli asini

15:00 Vita in maneggio

16:00 Battesimo della sella

Sabato 29 aprile

Ore 15:00 Horse Academy: stalliere

Ore 16:00 Battesimo della sella

Domenica 30 aprile

Ore 11:00 Creiamo sacchettini profumati

Ore 14:00 Laboratorio di ceramica con Lab22

Ore 16 Battesimo della sella

1 maggio: BBQ party con la partecipazione del gruppo musicale Texas Jokers

Ore 10:00 Slow trekking con gli asini

Ore 16 Festa dei colori,

A Pasqua il parco resterà CHIUSO.