Pallanuoto, Under 14: Doria Nuoto Loano si divide la posta con Pro Recco

Loano. Nel Campionato Fin Under 14 trasferta impegnativa per Doria Nuoto Loano nel tempio della pallanuoto a Punta Sant’Anna a Recco.

Partita molto equilibrata, il primo gol è del loanese Alessandro Pesce che porta in vantaggio i suoi; il Recco recupera con due reti, il primo parziale termina quindi 2-1.

Ad aprire le danze nel secondo tempo è Paolo Maglio, che realizza il pari, ma Recco risponde e si riporta in vantaggio. Non ci sta Loano che grazie al rigore di Pietro Tomatis fa 3 a 3. Ma i padroni di casa non si fanno attendere e vanno per la quarta volta a segno.

Il terzo tempo è senza reti, per assistere al pari dei savonesi bisogna quindi attendere l’ultima frazione di gioco, quando va in rete Alessandro Pesce. L’incontro termina 4-4.

TABELLINI

Pro Recco C: Ruggiu Gabriele, Vigorelli Tommaso (2), Allegretti Edoardo (1), Rivera Alessandro

Caniggia Emanuele, Cagnoni Ludovica, Papini Cristian (1), Ottonello Andrea, Freda Yuki, Solimano Nicolò, Di Lorenzi Diego, Ramirez Federico, Ligorio Riccardo, Passatore Giulio, Figari Andrea.

Doria Nuoto Loano: Bertolino Michele, Salata Andrea, Barberi Carlo Alberto, Maglio Paolo (1)

De Leo Samuele, Pesce Alessandro (2), Opizzo Sara, Vignone Diego, Tomatis Pietro (1), Redegalli Emma, Boccone Rita.