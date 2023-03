Pallanuoto, Rari Nantes Savona a Siracusa per invertire il trend negativo in campionato

Savona. Altra sfida complicata per la Bper Rari Nantes Savona che sabato (1 aprile – ore 14:30) affronterà alla piscina “Caldarella” di Siracusa la terza della classe Ortigia, per la 10° giornata di ritorno del Campionato di Serie A 1 maschile.

Dodici i punti che separano le due formazioni, con i biancorossi a quota 38 punti e al 6° posto in classifica.

Se in Euro Cup i ragazzi di Angelini hanno brillanto, conquistando il pass per la finale contro A Hid Vasas Plaket, lo stesso non si può dire del campionato, dove stanno attraversando un periodo nero: non vincono infatti dal 15 febbraio, quando si sono imposti a Salerno 6 a 10. Poi ben 4 sconfitte consecutive, rimediate con la capolista Pro Recco (4-15), Distretti Ecologici Nuoto Roma (9-7), AN Brescia (4-10) e l’ultima, mercoledì, alla Zanelli contro l’Anzio (8-11).

All’andata ad aggiudicarsi la gara erano stati i siciliani, 11 a 16 il risultato finale alla piscina Zanelli. Sabato Savona tenterà di rifarsi per rialzare la testa e il morale, anche in vista della finale di andata di Euro Cup, che si terrà il 15 aprile.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Alessandro Severo di Roma e Federico Braghini di Roma. Il Delegato Fin sarà Stefano Scollo di Siracusa.