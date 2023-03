Pallacanestro Alassio: la Serie D vince gara 1, Esordienti primi in provincia

Alassio. Vince la D, doppio successo per l’Under 15, in parità le ragazze dell’Under 14 e i maschi dell’Under 13. Esordienti primi in provincia. Ecco nel dettaglio i risultati della Pallacanestro Alassio, nel resoconto della società.

SERIE D – Sfida difficile e combattuta, ma Alassio la spunta in gara 1 con Ospedaletti I play off si sa che sono particolari e che contano tanti fattori. Al PalaRavizza arriva Ospedaletti che gioca una partita spigolosa: i gialloblù sono sempre in vantaggio ma mai con margini significativi. Il match finisce 80 a 68. “Ospedaletti è squadra ben più esperta di noi, però siamo stati abbastanza bravi a continuare a giocare anche nei momenti di difficoltà – commentano dal club – Sappiamo già che Gara 2 sarà difficilissima e speriamo di riuscire a giocare tranquilli senza farci prendere dai momenti di tensione tipica dei play off”. ABC ALASSIO 80 – OSPEDALETTI 68 (26-18, 42-35, 58-55) ABC: Robaldo 2, Auricchio 1, Mola 21, Fousfos 2, Lila 5, Arienti 2, Noumeri 9, Varaldo 2, Magaletti 10, Revetria 26. All. Accinelli-Ciravegna

UNDER 15 – Referto rosa con Bordighera e Loano

Doppio incontro casalingo con Bordighera e Loano al PalaRavizza.

Buona l’intensità e l’attenzione difensiva dei gialloblù contro gli imperiesi, battuti 77 a 33. “Offensivamente – dichiarano dall’ABC Alassio – riusciamo a giocare di squadra e questo è la cosa su cui stiamo mettendo tanto l’attenzione. Bravi a tutti i ragazzi scesi in campo”.

Contro Loano, l’U15 gialloblù ha affrontato la penultima partita della fase a Orologio. Dimostrando anche in questo caso attenzione e intensità a livello offensivo e un discreto gioco in attacco, seppur migliorabile in termini di velocità e precisione. Il match termina 64 a 33 per gli alassini.

UNDER 14 Femminile – Due referti di colore differente ma con buone prestazioni

Doppio impegno per le Under 14 che martedì affrontano in “casa” a Ceriale il Basket Cairo e sabato pomeriggio in trasferta il Basket Pegli. Sicuramente due partite estremamente diverse per fisicità, intensità e ritmo di gioco.

“Contro Cairo – raccontano dal club – abbiamo fatto un’ottima prova corale, dove si è potuta avere una buona rotazione e tutte hanno avuto un ampio minutaggio confermando buoni progressi. Contro Pegli sapevamo di aver davanti un squadra ben organizzata e competitiva. Nonostante la sconfitta abbiamo lavorato meglio sia in difesa che in attacco anche se siamo state ancora un po’ troppo confusionarie con diversi errori a livello realizzativo. Sicuramente questo tipo di partite ci devono spronare a lavorare ancora più duramente in allenamento per riuscire a toglierci qualche soddisfazione in più nelle prossime partite”.

PALL. ALASSIO 98 – BK CAIRO 10

BK PEGLI 43 – PALL. ALASSIO 22

UNDER 13 – Due partite in quattro giorni e bilancio in parità

Giovedì pomeriggio trasferta a Ventimiglia per il gruppo 2010 e buon successo esterno dove tutti hanno dato il loro contributo al cospetto di una squadra fisica. Da rimarcare il fatto che ben cinque gialloblù siano andati in doppia cifra, aspetto molto importante nella crescita della squadra.

VENTIMIGLIAKINCKS 22 – ALASSIOSPURS 84

Domenica mattina prima sconfitta del girone di ritorno con la canotta Spurs. Al PalaRavizza arrivano i LoanoCavaliers al completo e rispetto all’andata gli alassini temono maggiormente il campo dando vita ad un’ottima prestazione. Alla fine gli ospiti la spuntano vincendo 47-63 sfruttando le due loro maggiori individualità ma i gialloblù, pur pagando tanto in termini di kg e cm, non hanno mai mollato.

ALASSIOSPURS 47 – LOANOCAVALIERS 63

ESORDIENTI – Primo posto in provincia e ora seconda fase

Il gruppo 2011 affronta l’ultima partita del campionato provinciale e ottiene il dodicesimo successo in altrettanti incontri.

“Vado è un’ottima squadra e soprattutto nei tempi dispari ci rende la vita difficile ma riusciamo a spuntarla in tutti i tempi – dichiarano dalla società – Ora sotto con la seconda fase nella quale affronteremo le prime tre classificate della provincia di Imperia (Imperia, Bordighera e Ventimiglia) nel girone GOLD per conquistare il pass per la Final Four regionale:”

Pall. Alassio 18 – Pall. Vado 6

MINIBASKET – Settimana intensa tra torneo a Taggia, Esordienti Femminile, Pulcini e partita Aquilotti-Gazzelle

Martedì gli Aquilotti-Gazzelle 2012-13 sono andati a trovare il Borghetto dando vita a una bella partita con tutti che hanno avuto la possibilità di giocare nel vero spirito minibasket.

Venerdì trasferta a Cairo per le esordienti femminili che giocano sei tempi intensi riuscendo a vincerne cinque e pareggiarne uno.

Sabato torneo di tutto il giorno per il gruppo Aquilotti-Gazzelle 2012 dove, sotto le insegne New Basket ABC Ponente insieme ai minicestisti di Andora, i gialloblù tante partite e conquistano un bel terzo posto. Classifica finale: 1° Pallacanestro Farigliano 2° My Basket Genova 3° ABC ALASSIOANDORA 4° Ventimiglia 5° Vado 6° Basket Cairo 7° Diano 8° Taggia.

Sabato mattina primo appuntamento per i PULCINI-PAPERINE al Palazzetto di Alassio dove i minicestisti di Asilo e Prima elementare si sono divertiti e hanno iniziato a prendere confidenza con il “palcoscenico” del palazzetto.