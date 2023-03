Pallacanestro Alassio: la Serie D vince e chiude al terzo posto, ottimo momento per le giovanili

Alassio. Vince la serie D, sei successi per le giovanili, referto giallo ma buona prova per l’Under 17 e due gare minibasket durante la settimana. Ecco il dettaglio i risultati della Pallacanestro Alassio, nel resoconto della società

SERIE D: chiusa al terzo posto la stagione regolare, ora i playoff

Al PalaRavizza di Alassio arriva l’Ospedaletti che sarà anche l’avversario che affronterrano i gialloblù nei playoff al meglio delle tre gare. L’incontro è stato molto equilibrato e quando sembrava che gli ospiti potessero prendere il sopravvento riuscendo ad allungare a +7 la reazione degli alassini ha ribaltato l’incontro fino al 75-63 finale.

“Ora si riazzera tutto e affronteremo proprio una delle squadre più esperte, ben più di noi che, non dimentichiamolo, abbiamo un’età media anagrafica di squadra che non supera i 20 anni. Con Ospedaletti non sarà per nulla facile ma saranno belle gare”, commenta dal club.

ABC ALASSIO 75 – OSPEDALETTI 63

ABC: Manfredi, Robaldo 4, Giribaldi, Mola 4, Fousfos 4, Lila, Magaletti 22, Varaldo 5, Revetria 31, Noumeri 5, Iaria. All. Accinelli-Ciravegna

UNDER 17: bene nonostante il referto giallo

Al PalaRavizza di Alassio arriva il Vado e i gialloblù, pur con diverse assenze, giocano una bella gara che è anche equilibrata per i primi 25 minuti per poi calare alla distanza di fronte allo strapotere fisico del lungo avversario che oltre a realizzare 38 punti, condiziona enormemente l’attacco locale. Il commento: “Molto positivo il gioco senza palla e le crescita del gruppo durante la stagione”.

ABC ALASSIO 45 – PALL. VADO 79

UNDER 14 ÉLITE: tre partite e tre referti rosa

Al PalaMarco di Albenga l’Under 14 è scesa in campo nel CSI per affrontare Arenzano (vittoria per 92 a 56) e nell’Elite giocando con Rapallo (successo per 77 a 30).

“Con la squadra di Arenzano i ben 15 convocati hanno tutti avuto spazio facendo vedere notevoli miglioramenti sia individuali che di gruppo con parecchi ragazzi che iniziano a prendersi maggiori responsabilità.

Per quanto riguarda l’élite, “prima di due partite in tre giorni con tutti e 12 i convocati che danno il loro contributo contro Rapallo giocando bene soprattutto nei primi due quarti ma incrementando il punteggio anche dopo l’intervallo lungo”.

Dopo il Rapallo, per i 2009 arriva la sfida in trasferta contro la quinta forza del campionato, l’Uisp Rivarolo. La gara vede i gialloblù prendere subito un vantaggio che viene mantenuto per tutto l’arco dell’incontro senza però avere mai un margine rassicurante. Nel complesso una gara dove gli alassini non sono mai stati tanto intensi e nella quale hanno avuto un ritmo da “domenica mattina”. UISP RIVAROLO 53 – ABC PONENTE 73

ESORDIENTI: tre partite in quattro giorni per il gruppo 2011

Tour the force per gli Esordienti che giocano, tra martedì e venerdì, tre sfide.

La prima è con Cestistica Savonese, gli ospiti non mollano mai e mettono in difficoltà, soprattutto nei tempi dispari, gli alassini. Ma alla fine la vittoria è dei padroni di casa per 18 a 6.

Successo gialloblù anche giovedì, con Alassio impegnato in trasferta contro Loano Garassini. La squadra di casa, nonostante debba fare i conti con molte assenze, dà del filo da torcere agli ospiti che però vincono tutti i tempi. Finisce ancora 18 a 6.

Chiude la settimana degli Esordienti la trasferta a Varazze, anche in questo vittoria e stesso risultato per i gialloblù.

MINIBASKET: due appuntamenti nel fine settimana

Sabato mattina torneo interno per il gruppo Aquilotti-Gazzelle che hanno giocato tante mini partite 3vs3. Domenica partita a Vado Ligure per la categoria Scoiattoli-Libellule (nella foto) con tante belle partite molto equilibrate dove i gialloblù riescono a spuntarla di un soffio. Pall. Vado Sv 15 – Pall. Alassio 17