Pallacanestro Alassio: benissimo le giovanili, referto giallo per la Serie D

Alassio. Vincono Under 19, due volte l’Under 15, Under 14 elite, Under 13 e le Esordienti. Referto giallo per la prima squadra, ecco il dettaglio i risultati della Pallacanestro Alassio, nel resoconto scritto dalla società

SERIE D: Una pioggia di triple condannano Alassio al referto giallo

Trasferta nello spezzino tra la seconda e la terza in classifica. Gli alassini di New Basket Ponente non la affrontano nelle migliori condizioni per le assenze preventivate di Manfredi, Arienti e Giribaldi alla quale si è aggiunta quella dell’ultimo minuto, causa influenza, di Arrighetti. L’incontro ha visto Follo condurre sempre ma gli alassini, sprofondati anche a meno venti, hanno la capacità e il carattere di tornare in partita anche a meno 6 nell’ultimo quarto. La giornata balistica di Follo, capace di infilare ben 14 triple nell’arco della gara, ha però fatto la differenza.

FOLLO 96 – ABC ALASSIO 84

ABC ALASSIO: Revetria 28, Noumeri 8,Varaldo, Lila 1, Fousfos 1, Robaldo 12, Mola 14, Magaletti 20. All. Accinelli

UNDER 19: Vittoria in trasferta a Savona e Bordighera

Doppio successo per l’Under 19 nelle ultime due uscite e contributo da parte di tutti i convocati in entrambe le gare dove tutti hanno avuto ampia possibilità di rendersi utili alla squadra

CESTISTICA 31 – ABC ALASSIO 58

ABC ALASSIO: Iaria 19, Manfredi 2, Manzo 9, Marengo 9, Maffioli 4, Martini 3, Arrighetti 4, Parodi 2, Filippi 2, Robaldo 4. All. Accinelli

BORDIGHERA 42 – ABC ALASSIO 76

ABC ALASSIO: Manfredi 8, Manzo 7, Marengo 6, Maffioli, Martini, Arrighetti 18, Giribaldi 12, Filippi 10, Robaldo 15. All. Accinelli

UNDER 15: Due referti rosa e una bellissima notizia

A Varazze buona l’intensità difensiva e velocità in contropiede. Ancora da migliorare il gioco in attacco, specialmente senza palla. Notevoli miglioramenti a rimbalzo.

VARAZZE 19 – ABC ALASSIO 98

A Taggia, un ottimo approccio alla partita, soprattutto difensivo. I gialloblù alternano momenti positivi di buona concentrazione e collaborazione offensiva a momenti di confusione e disattenzione. La miglior notizia è stato il ritorno in campo, dopo 4 lunghi mesi, di Manuel Zerbone che non ha mai smesso di seguire la squadra e ha lavorato sodo per poter ritornare presto a giocare.

OLIMPIA TAGGIA 36 – ABC ALASSIO 67

UNDER 14 ÉLITE: Bella reazione e prova di carattere

I gialloblù Under14 arrivano alla sfida con Canaletto dopo un periodo non facile in termini di risultati pur confermandosi tra le prime quattro squadre in Liguria nel campionato più difficile.

All’andata, in trasferta a Spezia, fu una partita equilibrata ma al PalaRavizza i gialloblu reagiscono a questo momento con tutti e 12 i ragazzi scesi in campo che hanno portato il loro contributo alla squadra dando dimostrazione di carattere.

ABC PONENTE 76 – CANALETTO 29 (22-3; 37-12; 59-21)

UNDER 13: arriva l’undicesimo successo stagionale

L’avversario di giornata, per i gialloblù marchiati San Antonio Spurs, è Imperia Mavericks che, oltre a disporre di buone individualità, gioca con una difesa contenitiva che nelle categorie giovanili è molto difficile da affrontare, ma gli alassini sfoderano una prestazione al di sopra delle aspettative.

La gara è sempre punto a punto con i gialloblù che mettono pressione e non si risparmiano pur trovando una squadra molto speculativa. L’incontro si risolve negli ultimi minuti con gli alassini che trovano il loro undicesimo successo stagionale.

ALASSIOSPURS 56 – IMPERIAMAVERICKS 45

ESORDIENTI FEMMINILI: Trasferta a Cogoleto e bel successo esterno

Bella partita per le mini cestiste gialloblù che iniziano a formare il gruppo femminile per le annate dal 2011 alle più piccole. “Sono stati sei bei tempi che siamo riusciti a vincere tutti nonostante Cogoleto ci abbia dato filo da torcere. Dopo la serie C Femminile, l’Under 17 femminile e l’Under 14 femminile si affacciano al basket femminile le Esordienti…Brave a tutte le ragazze scese in campo con una squadra formata dalla collaborazione tra Alassio, Basket Le Torri, Pallacanestro Borghetto e Andora nel sempre più produttivo progetto New Basket ABC Ponente”.

PALL. ALASSIO 18 – COGOLETO 6

MINIBASKET: Due belle partite per Aquilotti-Gazzelle Big e Small

La scorsa settimana sono scesi in campo i minicestisti gialloblù nelle categorie Aquilotti-Gazzelle Big (2012) e Aquilotti-Gazzelle Small (2013 con l’inserimento di qualche 2014).

A Ceriale, nel turno infrasettimanale, i 2012 guidati dal neo istruttore Lollo giocano e si divertono nel vero spirito minibasket con gli amici de Le Torri vincendo 4 tempi su 6.

LE TORRI 10 – PALL. ALASSIO 14

Ad Alassio i 2013 hanno la meglio su Loano Garassini al termine di una partita bella e incerta dove i bimbi e le bimbe di entrambe le squadre hanno giocato facendo vedere tanti miglioramenti da inizio anno.

PALL. ALASSIO 14 – BK LOANO 10