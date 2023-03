Pallacanesto Alassio: vince la serie D, successi per U19, U15, U13 ed esordienti femminili

Alassio. Vince la serie D, successi per under 19, under 15, under 13 ed esordienti femminili. Bilancio in parità per l’Under 17 e referto giallo per l’Under 14 elite. Bene il minibasket, ecco nel dettaglio i risultati della Pallacanestro Alassio.

SERIE D: Successo in trasferta con Villaggio

Partita iniziata bene, in cui gli alassini prendono 10 punti di vantaggio, poi Villaggio recupera e da lì inizia una partita equilibrata, 34-34 a metà, che si risolve solo negli ultimi minuti: a 2 minuti dalla fine i gialloblu sono avanti 52-48 e concludono con il 58-48 finale.

VILLAGGIO 48 – ABC ALASSIO 58

ABC ALASSIO: Manfredi 1, Lila, Varaldo, Fousfos, Magaletti 10, Arienti 1, Noumeri 2, Mola 1, Robaldo 3, Arrighetti 7, Giribaldi 9, Revetria 24. All. Accinelli

UNDER 19: Vittoria in trasferta a Savona e Bordighera

Doppio successo per l’Under 19 nelle ultime due uscite e contributo da parte di tutti i convocati in entrambe le gare dove tutti hanno avuto ampia possibilità di rendersi utili alla squadra

CESTISTICA 31 – ABC ALASSIO 58

ABC ALASSIO: Iaria 19, Manfredi 2, Manzo 9, Marengo 9, Maffioli 4, Martini 3, Arrighetti 4, Parodi 2, Filippi 2, Robaldo 4. All. Accinelli

BORDIGHERA 42 – ABC ALASSIO 76

ABC ALASSIO: Manfredi 8, Manzo 7, Marengo 6, Maffioli, Martini, Arrighetti 18, Giribaldi 12, Filippi 10, Robaldo 15. All. Accinelli

UNDER 17: Due partite con grandi miglioramenti, bilancio in parità e una bel referto rosa

AD ALASSIO CON BORDIGHERA

“Diversi miglioramenti nel gioco offensivo dove però pecchiamo ancora di frenesia e carenza di rimbalzi offensivi. Difensivamente alterniamo momenti di buona concentrazione e altri di distrazioni e mancati aiuti difensivi. La strada è quella giusta, bravi a tutti i ragazzi scesi in campo. Finalmente è ritornato in campo Edoardo Montagna dopo un lungo infortunio”, commentano dal club.

ABC ALASSIO 54 – BORDIGHERA 67

A LOANO

Una vittoria meritata al termine di una partita combattuta. Grazie ad un terzo quarto giocato davvero bene, i giovani alassini portano a casa una vittoria meritata quanto inaspettata. Grande attenzione soprattutto sul piano difensivo ma anche miglioramenti in attacco, prevalentemente nel gioco senza palla. Esordio in u17 per Matteo Merello.

LOANO GARASSINI 53 – ABC ALASSIO 57

UNDER 15: Partita senza tatticismi e di vero basket giovanile tra le due squadre ABC

Al PalaRavizza si sfidano la squadra A e la squadra B di New Basket ABC Ponente dando vita a una partita intensa pur con diversi errori. “La felicità più grande, per la società, è veder ben 24 ragazzi in campo con la speranza di avere tanti di loro, tra qualche anno, a giocare in prima squadra”, commentano.

“Partita che ha visto tanto gioco in contropiede ma ancora troppo statico l’attacco a difesa schierata, cosa che andremo a migliorare di allenamento in allenamento – dichiara coach Laura – Ora testa alle prossime partite che andranno giocate con la massima determinazione”.

“Dopo l’ottima prestazione fatta in casa contro Sanremo non siamo riusciti purtroppo a replicare l’impresa contro la squadra A, ottima compagine che si merita la testa della classifica. È mancato il gioco di squadra visto nelle scorse partite e nei momenti critici della gara, come spesso succede, cominciamo a giocare individualmente piuttosto che condividere la palla. Sicuramente è una partita che ci deve aiutare a crescere mentalmente, migliorare i nostri difetti e soprattutto continuare a consolidare il gruppo”, le parole di coach Giulia.

NEW BK ABC B 36 – NEW BK ABC A 65

UNDER 14 ÉLITE: Trasferta infelice a Sarzana ma buoni spunti per migliorare

Lunga trasferta a Sarzana per i gialloblù che partono alle 7.45 scendendo in campo alle 11 senza il giusto mordente fin dai primi minuti. Un brutto secondo quarto e la poca capacità di reagire fanno vincere Sarzana che ha creduto di più nel risultato.

“Sicuramente le scusanti potrebbero essere diverse, dal campo piccolo all’orario di partenza, dal lungo viaggio a un tipo di difesa della compagine di casa che definire contenitiva è un eufemismo ma ciò che deve servire da lezione è che senza personalità non si ribaltano le partite complicate e c’è tanto da migliorare su vari aspetti del gioco come è normale che sia in under 14 – affermano dal club gialloblù – L’aspetto positivo è che certi tipi di difese zonate come quella di Sarzana fanno magari vincere le partite a chi le fa ma permettono a chi le subisce di evidenziare i propri limiti offensivi che cercheremo di migliorare allenamento dopo allenamento”.

SARZANA 74 – ABC PONENTE 59

UNDER 13: Due ottimi quarti poi un comprensibile calo con Finale76ers

L’Under 13 gialloblù, di scena a Pietra con l’ormai classica divisa marchiata San Antonio Spurs, scende in campo con Finale76ers e gioca due ottimi quarti scavando un bel divario a proprio favore. Una difesa finalese molto contenitiva dopo l’intervallo lungo mette gli alassini maggiormente in difficoltà nell’attaccare ma chiudono comunque con un rassicurante 35-65 sopperendo anche a diverse assenza.

FINALE76ERS 35 – ABC ALASSIOSPURS 65

ESORDIENTI FEMMINILI e AQUILOTTI: Sabato mattina si partite

Prima partita di campionato per le Esordienti Femminili che debuttano giocando con Loano. Per molte delle presenti era la prima partita ufficiale 5c5 e con i canestri alti ma è andata molto bene. Al termine di una bella gara i gialloblù vincono 5 tempi su 6 aggiudicandoci l’incontro.

PALL. ALASSIO 16 – PALL. LOANO 8

Tante partite, tanti canestri e tanto divertimento per gli Aquilotti di Alassio e di Andora che hanno giocato 3vs3 ininterrottamente per un’ora e mezza facendo vedere anche tanti miglioramenti.